Η καθημερινότητα στους δρόμους της Αττικής έχει γίνει ασφυκτική, με την κίνηση να δοκιμάζει τα όρια των οδηγών. Μιλώντας στο Ert News, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων και έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας, δίνοντας έμφαση τόσο στις δημόσιες μεταφορές, όσο και στις μεγάλες οδικές υποδομές.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όπως ανέφερε, μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει ανανεωθεί σχεδόν ολόκληρος ο στόλος των αστικών λεωφορείων, με σύγχρονα οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον και πλήρως προσβάσιμα, κάτι που –όπως είπε– είναι ήδη ορατό στην καθημερινή κυκλοφορία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, η οποία θα εξυπηρετεί 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μεγάλα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό. Ο Υπουργός στάθηκε στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ο οποίος θα συνδέει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή στα βαρέα οχήματα και μειώνοντας τη διέλευσή τους από τον αστικό ιστό.

Η υπογραφή της σύμβασης τοποθετείται εντός του 2026, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τα τρία χρόνια. Παρεμβάσεις προβλέπονται και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου ο διαχωρισμός των λωρίδων εισόδου από το αεροδρόμιο προς την Αττική Οδό αναμένεται να περιορίσει τα φαινόμενα συμφόρησης.

Σε ό,τι αφορά τα φορτηγά, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει τον διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αττικής, με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο κέντρο.

Τα σενάρια για τον Κηφισό

Για τον Κηφισό, όπως ανέφερε, βρίσκονται υπό εξέταση διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Ένα από τα παραδείγματα που αξιολογούνται είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία –σύμφωνα με τον Υπουργό– έχει αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα του δρόμου, διπλασιάζοντας τον αριθμό των οχημάτων που εξυπηρετούνται ανά ώρα.

Παρότι αναγνώρισε ότι η περίοδος κατασκευής ενός τέτοιου έργου προκαλεί εύλογο προβληματισμό για την Αθήνα, επισήμανε ότι η εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη, δείχνει πως οι παρεμβάσεις μπορούν να αποδώσουν, ιδίως όταν συνδυάζονται με παράλληλα μέτρα, όπως η λειτουργία του Μετρό και οι ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εφαρμογή του νόμου. Ο Υπουργός προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων για παράνομη στάθμευση και παραβάσεις, ενώ υπενθύμισε ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, έχει αυστηροποιήσει τις ποινές. Παράλληλα, προχωρά η εγκατάσταση «έξυπνων» καμερών για τον έλεγχο παραβάσεων, ανασφάλιστων οχημάτων και οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟ.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και σε σημαντικά έργα εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι που αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, καθώς και την πρόοδο των εργασιών στον ΒΟΑΚ, όπου εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα οδικής ασφάλειας.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν συνδυασμό άμεσων και μεσοπρόθεσμων δράσεων, με στόχο τη σταδιακή αποσυμφόρηση των δρόμων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.