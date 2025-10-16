Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης στην κίνηση στο λεκανοπέδιο, λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου και σύγκρουσης φορτηγού με μοτοσικλέτα.

Συγκεκριμένα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης έως και την έξοδο προς Γλυφάδα, έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους 17 χιλιομέτρων λόγω ακινητοποιημένου τουριστικού λεωφορείου.

Την ίδια ώρα, στον ανοδικό άξονα Καλλιρρόης – Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Επιπλέον, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα

Στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα

Στις λεωφόρους Αθηνών, Σχιστού και στην Περιφερειακή Αιγάλεω με κατεύθυνση προς Σκαραμαγκά

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττικό Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/Gv9ekpJuQY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 16, 2025



Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να δείξουν υπομονή και όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.