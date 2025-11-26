Οι καθυστερήσεις που συναντούν οι οδηγοί στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι μεγάλες και θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Η κίνηση στους δρόμους οφείλεται στην έκτακτη στάση εργασίας που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

Σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της Αθήνας τα οχήματα είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και ακινητοποιημένα.

Πιο συγκεκριμένα, πλήττεται το κέντρο της Αθήνας οι λεωφόροι Αρδηττού, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Τσαλδάρη και Αγίου Κωνσταντίνου είναι στο «κόκκινο».

Δείτε live την κίνηση στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών-Λαμίας:

Ακόμα μεγάλο είναι και το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Η εικόνα της Κηφισίας είναι τραγική, καθώς και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί πάνε σημειωτόν από τον κόμβο Αμαρουσίου έως τους Αμπελόκηπους. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στη Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή έως τους Αμπελόκηπους.

Τέλος, «κόκκινη» είναι και η Λεωφόρος Συγγρού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης.

Δείτε live την κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση: