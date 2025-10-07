Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στον Κηφισό, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων κινείται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον, καθώς και στη Λεωφόρο Συγγρού.

Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις ως εξής:

-Ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
-Πάνω από 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας
-25–30 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας (είσοδος από Λαμία)
-Ρεύμα προς Ελευσίνα:
-10–15 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας
-15–20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας (Περιφερειακή Υμηττού)

 


Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις και τα τροχαία, οι οδηγοί μπορούν να συμβουλεύονται διαδραστικό χάρτη κίνησης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κεντρικές αρτηρίες #μποτιλιάρισμα