Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στον Κηφισό, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων κινείται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον, καθώς και στη Λεωφόρο Συγγρού.

Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις ως εξής:

-Ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

-Πάνω από 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας

-25–30 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας (είσοδος από Λαμία)

-Ρεύμα προς Ελευσίνα:

-10–15 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας

-15–20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας (Περιφερειακή Υμηττού)

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/27mTxS4mJ9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025



Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις και τα τροχαία, οι οδηγοί μπορούν να συμβουλεύονται διαδραστικό χάρτη κίνησης.