Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με σοβαρά προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σήμερα (22/10) στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός, με αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και από την Πέτρου Ράλλη έως την Αχαρνών.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών – Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών (έξοδος), όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 22, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών, από τον κόμβο Κύμης έως τον κόμβο Πεντέλης, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων, στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Κύμης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/zJ9FgYmuZl — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 22, 2025

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή, ενώ συνιστά, όπου είναι δυνατόν, την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών για την αποφυγή ταλαιπωρίας.