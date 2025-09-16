Τα νεύρα των οδηγών στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής δοκιμάζονται για ένα ακόμη πρωινό σήμερα Τρίτη, καθώς στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες τα αυτοκίνητα παραμένουν για ώρα ακινητοποιημένα εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των τροχαίων ατυχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η λεωφόρος Κηφισού είναι ακινητοποιημένη στο ανοδικό της ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και η κάθοδος της Κηφισού από τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης προς την Πέτρου Ράλλη λόγω τροχαίου, το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένα είναι τα δυο ρεύματα της Μεσογείων, η άνοδος της Συγγρού, η Αρδηττού, η άνοδος της Β. Κωνσταντίνου, η Βάρης-Κορωπίου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων και η παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο από τον Άγιο Κοσμά προς την Καλαμακίου, όσο και από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά.

Παράλληλα στο ύψος του Χίλτον προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς σταμάτησε να λειτουργεί ένα φανάρι με συνέπεια να ακινητοποιηθούν για αρκετή ώρα τα διερχόμενα οχήματα.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι 30′ στην έξοδο για Λαμία, 15′-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.