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Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται σε κεντρικά τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, εξαιτίας βλάβης των φωτεινών σηματοδοτών.

Η απουσία της οδικής σήμανσης προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση, δυσχεραίνοντας την μετακίνηση των οδηγών που βρίσκονταν στον οδικό άξονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, η απορρύθμιση του δικτύου των φαναριών οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση των υποδομών σε συγκεκριμένα σημεία.

Νεότερες αναφορές επιβεβαιώνουν ότι η λειτουργία των σηματοδοτών αποκαθίσταται σταδιακά και η ροή των οχημάτων εξμαλύνεται.