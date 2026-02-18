Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκεται και σήμερα (18/2) το οδικό δίκτυο της Αττικής, με βασικές αρτηρίες να εμφανίζουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και μεγάλες καθυστερήσεις.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στα «κόκκινα» βρίσκεται η Λεωφόρος Κηφισού, όπου το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τον σταθμό των ΚΤΕΛ και επεκτείνεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι καθυστερήσεις αρχίζουν από την Πανόρμου και φτάνουν έως τη Φιλοθέη.

Τροχαίο δυσχεραίνει την κυκλοφορία

Το τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγο σήμερα, (18/02) στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να κλείσουν λωρίδες κυκλοφορίας, έχει κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τους εργαζόμενους της Αττικής Οδού, το ατύχημα έλαβε χώρα, μετά τον κόμβο Πεντέλης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου έχουν κλείσει οι δεξιές λωρίδες και παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού, ούτε έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Ατύχημα μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/IdHCOgNT0n — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 18, 2026

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται επίσης:

Στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

Κλειστό τμήμα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών

Αττική Οδός

Κλειστό παραμένει έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, εξαιτίας έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 18, 2026

Η διακοπή κυκλοφορίας επηρεάζει περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ενώ έχουν αποκλειστεί οι είσοδοι προς τον αυτοκινητόδρομο από την Ελευσίνα έως και την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις, με την πίεση να μεταφέρεται στον Κηφισό και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης διέρχονται από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Πώς γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας

Προς το κέντρο της Αθήνας: Τα οχήματα εκτρέπονται στη Λεωφόρο Αθηνών

Προς Λαμία: Κατευθύνονται μέσω Λεωφόρου Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν αριστερά στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Προς Αεροδρόμιο: Ακολουθούν τη Λεωφόρο Αθηνών, εισέρχονται στον Κηφισό και μπαίνουν στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Τις ώρες αιχμής, η διαδρομή αυτή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις δύο ώρες, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών από τον Ασπρόπυργο, όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες logistics, διοχετεύεται υποχρεωτικά στη Λεωφόρο Αθηνών.

Σε εξέλιξη η απεργία ταξί

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή στις 06:00.

Από σήμερα Τετάρτη, στις 06:00 π.μ., ξεκίνησε και πανελλαδική απεργία, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η εικόνα στο οδικό δίκτυο παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

