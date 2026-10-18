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Όχημα έπιασε φωτιά στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πέτρου Ράλλη, το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος είναι να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στην περιοχή με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Εικόνες από την κίνηση στην Πέτρου Ράλλη:

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου και βρίσκεται το όχημα που έπιασε φωτιά, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο από την αριστερή και την μεσαία λωρίδα.

Ο χάρτης με το κυκλοφοριακό «χάος» στην περιοχή:

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.