Ρεπορτάζ: Δαγιάση Αρετή

Έναν καθημερινό εφιάλτη αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και οι κάτοικοι του Βύρωνα με την οδό Φορμίωνος. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας ο δρόμος είναι απροσπέλαστος. Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο, με τους οδηγούς των λεωφορείων να δίνουν καθημερινά μάχη με τον χρόνο, για να διασχίσουν τη λεωφόρο.

Ο δρόμος είναι στενός και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλά και τα διπλοπαρκαρισμένα εμποδίζουν τη διέλευση με τους επιβάτες να περιμένουν με τις ώρες στις στάσεις, μέσα στο λιοπύρι και να αγανακτούν.

Και η Τροχαία; Πουθενα. Το χάος επιδεινώνεται τις πρωϊνές και τις μεσημερινές ώρες, αφού ο δρόμος εξυπηρετεί τους πολίτες τόσο του δήμου Βύρωνα, όσο και της Κασαριανής αλλά και τους περαστικούς που κατευθύνονται προς το Κέντρο από την Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Καρέα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα λεωφορεία να μπλοκάρουν, ενώ η κατάσταση γίνεται τραγική ότων υπάρχουν και τα φορτηγά που εφοδιάζουν τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται στην περιοχή, επί της Φορμίωνος.

Βίντεο από την οδό Φορμίωνος λίγο μετά τις 10:00 το πρωί:

Ειδικά στη διασταύρωση με τη Φιλολάου τα ΜΜΜ μπλοκάρονται από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στις γωνίες των δρόμων.

Για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η δραματική κατάσταση σε έναν από τους πλέον κομβικούς δρόμους που συνδέουν το Πολεμικό Μουσείο και το Παγκράτι με τον Βύρωνα και την Καισαριανή;

Σύμφωνα με όσα είπε η Ειδική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ελένη Παπατζίκου, στη zougla.gr, το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό και σχετίζεται άμεσα με τη γεωμετρία, τη χρήση αλλά και τη διαχείριση του δρόμου.

Τα αίτια του «εμφράγματος» στην οδό Φορμίωνος

Η οδός Φορμίωνος αποτελεί έναν κεντρικό άξονα που συγκεντρώνει τόσο την τοπική κυκλοφορία όσο και τη διερχόμενη κίνηση από τις γύρω περιοχές.

Παράλληλα, εξυπηρετεί τη λεωφορειακή γραμμή 214, η οποία εκτελεί δρομολόγιο που διέρχεται από τμήμα της οδού Φορμίωνος στη διαδρομή της προς το κέντρο της Αθήνας, εξυπηρετώντας καθημερινά πάρα πολλούς ανθρώπους.

Τις ώρες αιχμής τα λεωφορεία της γραμμής πρέπει να διέρχονται από την οδό ανά 10 λεπτά, όμως αυτό πολλές φορές δεν είναι εφικτό να συμβεί, αφού λόγω του κυκλοφοριακού προβλήματος τα δρομολόγια αργούν.

Όπως επισημαίνει η κ. Παπατζίκου, η βασικότερη αιτία της ταλαιπωρίας εντοπίζεται στο ανεπαρκές πλάτος του οδοστρώματος:

«Ένα ικανοποιητικό πλάτος οδού διπλής κατεύθυνσης, έτσι ώστε να κινούνται χωρίς προβλήματα λεωφορεία αμφίδρομα, είναι 6,5 μέτρα, ενώ στη Φορμίωνος έχουμε στο μεγαλύτερο μήκος της ένα διαθέσιμο πλάτος μικρότερο των 6 μέτρων σε διάφορα σημεία».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές στενώσεις. Όταν ένα λεωφορείο ή ένα βαρέως τύπου όχημα τροφοδοσίας προσπαθεί να διέλθει, η κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων διακόπτεται πλήρως μέχρι να ελευθερωθεί ο χώρος.

Παράλληλα, η νόμιμη στάθμευση και στις δύο πλευρές του δρόμου περιορίζει ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά από τις παράνομες συνήθειες των οδηγών.

Η κ. Παπατζίκου επισημαίνει ότι η στάθμευση αυτοκινήτων κοντά στο πεζοδρόμιο δυσχεραίνει την αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό.

«Η στάθμευση μειώνει τελικά το διαθέσιμο πλάτος που μένει για να μπορέσουν να κινηθούν τα οχήματα αμφίδρομα», σημειώνει.

Όσα είπε η κ. Παπατζίκου στη zougla:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις

Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους στη Φορμίωνος απαιτεί δραστικές αποφάσεις και επανασχεδιασμό. Η συγκοινωνιολόγος αναφέρεται σε δύο βασικές λύσεις για τη διεύρυνση του διαθέσιμου πλάτους: την απαγόρευση της στάθμευσης από τη μία πλευρά της οδού ή τη μονοδρόμησή της.

Ωστόσο, κάθε μία από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Η απαγόρευση στάθμευσης θα επιβάρυνε το ήδη οξύ πρόβλημα παρκαρίσματος για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ η μονοδρόμηση απαιτεί την ύπαρξη ενός παράλληλου δρόμου με κατάλληλα χαρακτηριστικά για να απορροφήσει την αντίθετη ροή οχημάτων.

Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η κ. Παπατζίκου:

«Οι λύσεις στα κυκλοφοριακά προβλήματα απαιτούν συμβιβασμό μεταξύ των χρηστών της οδού. Άρα, η καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χώρου είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για έναν πιο λειτουργικό δημόσιο χώρο».

Η αναγκαιότητα της αστυνόμευσης και της έξυπνης σηματοδότησης

Πέρα από τις δομικές αλλαγές, κρίσιμη θεωρείται η προσαρμογή των φωτεινών σηματοδοτών με πιο ευέλικτα προγράμματα που θα διευκολύνουν τη ροή, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ.

Τίποτα όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ενεργή παρουσία των αρχών στο πεδίο.

Η κ. Παπατζίκου τονίζει ότι ο σωστός σχεδιασμός πρέπει να συνοδεύεται πάντα από αυστηρή επιτήρηση:

«Σίγουρα χρειάζεται η επιτήρηση, σίγουρα χρειάζεται και ο σωστός σχεδιασμός στη συνέχεια. Από τη στιγμή που έχει ρυθμιστεί μια κατάσταση, έρχεται το κομμάτι της επίβλεψης, κάνοντας ελέγχους και κόβοντας κλήσεις εκεί που υπάρχουν παρανομίες, ώστε να έχουμε αυτό που θεωρούμε σωστό, λειτουργικό και ασφαλές», τόνισε.