Ελεύθερος και… ανενόχλητος κυκλοφορούσε παρά το ιδιαίτερα βαρύ ποινικό μητρώο και τα… 73 χρόνια φυλάκισης στην πλάτη του, ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός «Τίτι», που υπήρξε πρωταγωνιστής του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς σε βάρος αστυνομικών στο Μικρολίμανο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5).

Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Αττικόν» ενώ, όπως έγινε γνωστό, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι για την αφαίρεση σφαίρας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μικρολίμανο, μπροστά στα μάτια δεκάδων πελατών. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί, σε τυχαίο έλεγχο, αναγνώρισαν πως πρόκειται για επικίνδυνο άτομο που έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις Αρχές και του ζήτησαν να σταματήσει για περαιτέρω έρευνα. Εκείνος αντιστάθηκε και τους απείλησε, προτάσσοντας το όπλο του.

Για το περιστατικό υπήρξε δήλωση – ανακοίνωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου:

Δείτε τι δήλωσε:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας…».

Βρέθηκε βαρύς οπλισμός

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν 2 πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 6 χειροβομβίδες, γι’ αυτό τον λόγο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.

Εκκρεμούν σε βάρος του ποινές φυλάκισης που ξεπερνούν τα 73 έτη

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε..