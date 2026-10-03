Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η οποία ειδικευόταν στις κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία, προχωρώντας σε οκτώ συλλήψεις.

Επιχείρηση «σκούπα» σε περιοχές της Δυτικής Αττικής

Η αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου, μέσα από συντονισμένες έρευνες σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές, με την υποστήριξη ανδρών της ΟΠΚΕ.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες συνολικά σε οκτώ άτομα, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 18 έως 60 ετών.

Κατά την έφοδο της αστυνομίας συνελήφθησαν άμεσα έξι άτομα, ενώ για τους υπόλοιπους δύο, εκτελέστηκαν σχετικά εντάλματα που εκκρεμούσαν σε βάρος τους.

Η μεθοδολογία της συμμορίας και ο ρόλος του «εγκεφάλου»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε ενεργή παρουσία τουλάχιστον από τα τέλη του 2025.

Τα μέλη της σπείρας «χτυπούσαν» αποκλειστικά τη νύχτα, «σαρώνοντας» γειτονιές της Αθήνας για να εντοπίσουν τα οχήματα-στόχους.

Όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, οι δράστες απενεργοποιούσαν ή παραβίαζαν τα συστήματα συναγερμού και τις μετέφεραν χρησιμοποιώντας δικά τους οχήματα υποστήριξης.

Προκειμένου να «τυφλώσουν» τα συστήματα γεωεντοπισμού, εγκατέλειπαν προσωρινά τα κλεμμένα δίκυκλα σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, μέχρι να βεβαιωθούν ότι δεν παρακολουθούνται.

Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά ιεραρχική, με διακριτούς ρόλους.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε αναλάβει τον πλήρη συντονισμό και την οικονομική κάλυψη της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη μοιράζονταν τις «δουλειές» της κλοπής, της μεταφοράς και, τελικά, της πώλησης των κλεμμένων οχημάτων στη μαύρη αγορά.

Κατασχέσεις, 23 εξιχνιάσεις και λεία 350.000 ευρώ

Οι έρευνες στις κατοικίες των μελών της ομάδας έφεραν στο φως πλούσιο αποδεικτικό υλικό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 13 οχήματα (κλεμμένα ή με παραποιημένα στοιχεία), πλήθος ανταλλακτικών και πινακίδων κυκλοφορίας, συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων και εντοπισμού GPS, εργαλεία διάρρηξης και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τρία επιπλέον οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις καταδρομικές τους ενέργειες.

Μέχρι τώρα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει συνδέσει τη σπείρα με 23 περιπτώσεις κλοπών σε Ίλιον, Νίκαια, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Αγίους Αναργύρους, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο.

Υπολογίζεται ότι το συνολικό οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητά τους υπερβαίνει τα 350.000 ευρώ.