Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα αρχαιοκαπήλων, με δράση και στην Ελλάδα, εξάρθρωσαν οι Αρχές της Βουλγαρίας με την υποστήριξη της Europol.

Δείτε το βίντεο της Europol:

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικές και δικαστικές Αρχές από την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επιχειρησιακές ενέργειες συντονίστηκαν από κέντρα στη Σόφια και την Eurojust, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, καθώς πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, με πωλήσεις αντικειμένων εντός, αλλά και εκτός Ευρώπης.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έφοδο σε κατοικία το 2020 στη Βουλγαρία, όπου οι Αρχές κατάσχεσαν περίπου 7. 000 πολιτιστικά αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής και χρηματικής αξίας. Τα ευρήματα ήταν κυρίως ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες με σημαντική ιστορική βαρύτητα.

Κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης, στις 19 Νοεμβρίου, οι Αρχές προχώρησαν σε:

– 35 συλλήψεις στη Βουλγαρία

– 131 έρευνες σε σπίτια, οχήματα και θυρίδες (1 στην Αλβανία, 120 στη Βουλγαρία, 3 στη Γαλλία, 3 στη Γερμανία, 4 στην Ελλάδα)

– Κατασχέσεις άνω των 3.000 αντικειμένων, ανάμεσά τους χρυσά και ασημένια αρχαία νομίσματα και άλλες αρχαιότητες, με εκτιμώμενη αξία άνω των 100 εκατ. ευρώ, έργα τέχνης, όπλα, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πάνω από 50.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσό.

Το κύκλωμα χρηματοδοτούσε παράνομες ανασκαφές στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και σε άλλες βαλκανικές χώρες, καθώς και στην Ιταλία.

Τοπικοί λαθρανασκαφείς που δρούσαν για λογαριασμό μεσαζόντων, που ήταν συνδεδεμένοι με την ηγεσία του κυκλώματος, φαίνεται πως είχαν βασικό ρόλο στις παράνομες δραστηριότητες.

Η συλλογή που κατασχέθηκε το 2020 περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα, κάποια από τα οποία χρονολογούνται από το 2000 π.Χ..

Συμπεριλαμβάνονται σε αυτά μάσκες, πολεμικός εξοπλισμός, κοσμήματα, αγγεία, δοχεία και κύπελλα από τον θρακικό και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Οι περισσότερες αρχαιότητες δεν είχαν καθόλου χαρτιά προέλευσης ή είχαν αμφίβολα έγγραφα από οίκους δημοπρασιών σε Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

Πηγή: Europol