Νέα μηνύματα και καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ ενστόλων και ξενοδόχων αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Το υλικό αποτυπώνει βήμα προς βήμα τον μηχανισμό έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, μέσω των οποίων τα μέλη του κυκλώματος εισέπρατταν χρήματα από το Δημόσιο χωρίς ποτέ να έχουν πληρώσει για πραγματικές διανυκτερεύσεις.

«84 ημέρες σερί»: Πώς στήνονταν οι εικονικές αποδείξεις

Ενδεικτικός της μεθοδολογίας είναι ο διάλογος ανάμεσα σε ξενοδόχο και λιμενικό, όπου οι δύο άνδρες συμφωνούν για το χρονικό διάστημα που θα αναγραφόταν στα παραστατικά, ώστε να δικαιολογηθεί η εκταμίευση των κονδυλίων.

«Τον Οκτώβρη ήταν που κάναμε το εικονικό κλείσιμο;», ρωτά ο ξενοδόχος, με τον λιμενικό να απαντά καταφατικά. «Οπότε το κόβω σερί. 84 ημέρες», συνεχίζει ο ξενοδόχος, λαμβάνοντας την επιβεβαίωση «Σωστά» από τον συνομιλητή του.

Τα ποσά που κατέληγαν στις τσέπες των εμπλεκομένων ήταν διόλου ευκαταφρόνητα. Σύμφωνα με έγγραφο, ένας από τους κατηγορούμενους ενστόλους φέρεται να έλαβε από το Δημόσιο 6.720 ευρώ μέσα σε μόλις δυόμισι μήνες.

Παρότι τα χρήματα εκταμιεύθηκαν μέσω της υπηρεσίας του για κάλυψη εξόδων διαμονής, ο ίδιος δεν τα κατέβαλε ποτέ στο ξενοδοχείο, κρατώντας το σύνολο του ποσού. Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, ξενοδόχος περιγράφει ανοιχτά το περιθώριο κέρδους της συγκεκριμένης πρακτικής, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Έτσι το κάνουμε παντού, άμα θες να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104, συν τα 40 ευρώ το φαγητό».

Η δεύτερη οργάνωση και οι εντολές για άμεση πίστωση

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει τεθεί και δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με φερόμενο ως κεντρικό πρόσωπο έναν άνδρα που αποκαλείται «Γιώργος». Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο «Γιώργος» δίνει σαφείς οδηγίες σε αστυνομικό για τη διεκπεραίωση τραπεζικής μεταφοράς, επιμένοντας να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της άμεσης πίστωσης, ώστε τα χρήματα να εμφανιστούν επιτόπου στον λογαριασμό.

«Μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα μια άμεση μεταφορά, πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα», του λέει, με τον αστυνομικό να απαντά πως θα μεταβεί εκεί γύρω στις τρεισήμισι.

Ο «Γιώργος» επανέρχεται εμφατικά: «Άκου, απλά να το κάνεις αυτό με την άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου, κατάλαβες;».

«Μια απλή υπάλληλος ήταν»: Η μαρτυρία του πατέρα συλληφθείσας

Την ίδια ώρα, στο MEGA μίλησε ο πατέρας μίας εκ των συλληφθεισών, η οποία εργαζόταν στο λογιστήριο της επιχείρησης της Μαρκέλλας, της γυναίκας που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Εμφανώς συγκλονισμένος, ο ίδιος υποστήριξε πως η κόρη του δεν είχε καμία ουσιαστική εμπλοκή πέρα από τα υπαλληλικά της καθήκοντα.

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν μας έχουν αφήσει. Η κόρη μου υπάλληλος ήταν, μια απλή υπάλληλος ήταν. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ζημιά άνω των 12 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις ενόψει απολογιών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η συνολική οικονομική ζημιά που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από τη συνδυαστική δράση των δύο κυκλωμάτων ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της αρμόδιας ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Ήδη, δύο από αυτούς γνωστοποίησαν μέσω των συνηγόρων τους την πρόθεσή τους να εκχωρήσουν στο Δημόσιο τα ποσά που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών τους, επιχειρώντας να συμβάλουν στην αποκατάσταση της φερόμενης ζημίας.