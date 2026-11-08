Ξετυλίγεται με γοργούς ρυθμούς το νήμα του κουβαριού της ογκωδέστατης, με βάση την υπάρχουσα δικογραφία, πρωτοφανούς κομπίνας με την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ξεσκέπασε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Μετά τη σύλληψη 16 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που λυμαίνονταν επί χρόνια την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, η ογκωδέστατη δικογραφία που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης οδήγησε τους πρώτους 16 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή. Παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιηθούν κι άλλες συλλήψεις ατόμων εμπλεκόμενων στο κύκλωμα, με τις υπάρχουσες πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα αγγίξουν συνολικά τις 50!

Στην πρωτοφανή στα ελληνικά δικαστικά χρονικά υπόθεση, εμπλέκονται πολύ γνωστά ονόματα επιχειρηματιών της νυχτερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών – αλλά όλοι διαφεύγουν της σύλληψης, αφού άγνωστο πώς, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Αυτοί που έμειναν πίσω και συνελήφθησαν, οι 16, είναι «αχυράνθρωποι», «βιτρίνες» και λογιστές, από την ομάδα «ΔΕΟΣ».

Τα νούμερα των χρεών που δημιούργησαν με τις εταιρείες τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία φθάνουν το ιλιγγιώδες ποσό των 206.269.437,89 ευρώ, εκ των οποίων τα 138.095.260,50 ευρώ αφορούν μη καταβληθέντες φόρους προς την ΑΑΔΕ και τα 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, που δεν καταβλήθηκαν ποτέ.

Συνολικά, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι κατηγορούμενοι για την απίστευτη αυτή υπόθεση απάτης είναι 1.283 , οι ελεγχόμενες εταιρείες (νόμιμες και «μαϊμού») 917, εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Από τα πιο μεγάλα ονόματα της Θεσσαλονίκης και της νυχτερινής ζωής

Το πιο «μεγάλο όνομα» από τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Ηλίας Βιολίδης ο οποίος έχει υπό τον έλεγχό του, τα περισσότερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Στο ένα από αυτά το «Μπαρμπαρέλα» τραγουδούσε μέχρι πρότινος ο καλλιτέχνης Στέλιος Ρόκκος, ενώ σε ένα άλλο ο καλλιτέχνης Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συγκεκριμένα μαγαζιά έκλεισαν όταν επρόκειτο να μη μπει ο έλεγχος. Πεθερός του Ηλία Βιολίδη είναι γνωστός εκατομμυριούχος της συμπρωτεύουσας που έχει στην κατοχή του τα περισσότερα ακίνητα στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν έχουν καλές σχέσεις και σύμφωνα με πληροφορίες τον έχει απομακρύνει από το περιβάλλον του.

Η 81χρονη μητέρα του σαν διαχειρίστρια

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Ηλίας Βιολίδης και η 81χρονη μητέρα του Παναγιώτα Βιολίδου, είχαν στην κατοχή τους 17 εταιρείες με συνολικά χρέη 4,683.557, 59 ευρώ. Σε 14 premium ακίνητα της Θεσσαλονίκης, την 1η Αυγούστου 2025 σημειώθηκε μαζική φοροδιαφυγή από την υπερχρεωμένη ανώνυμη εταιρεία του. Τα καταστήματα πέρασαν σε νέες ΙΚΕ όπου μοναδική πλειοψηφική εταίρος (90%-100%) τοποθετήθηκε η… 81χρονη μητέρα του (γεννηθείσα το 1945), και διαχειριστής ένας «αχυράνθρωπος» ονόματι Παύλος Μουσιάρης. Όλες οι «νέες» εταιρείες δήλωσαν στην εφαρμογή e-Κοινοποίηση της ΑΑΔΕ το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και το ίδιο email που ανήκουν προσωπικά στον Ηλία Βιολίδη.

Πλήρωναν ακόμη πριν πιάσουν δουλεία οι εργαζόμενοι στα μαγαζιά τους

Δύο ακόμη πολύ γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας στην συμπρωτεύουσα και οχι μόνο, οι Κωνσταντίνος Μπερτάκης και Θεόδωρος Ποζίδης έχουν σωρεύσει χρέη ύψους 6.728.198,33 προς το Δημόσιο. Στα δύο εμβληματικά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης (σ.σ. ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ και VOG CLUB), οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας είχαν εξασφαλίσει τις μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά φόρτωσαν τη λειτουργία σε 5 εφήμερες εταιρείες με αχυρανθρώπους (με χρέη 3,93 εκατ. ευρώ στο πρώτο κέντρο και 2,79 εκατ. ευρώ στο δεύτερο). Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων κατέθεσαν ενόρκως ότι συνεννοούνταν αποκλειστικά με τους Κωνσταντίνο Μπερτάκη και Θεόδωρο Ποζίδη (οι οποίοι υπέγραψαν και ως εγγυητές), ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με μετρητά σε φακέλους κρυμμένους σε συρτάρια της κουζίνας. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του Τύπου εμφανίζονταν υπάλληλοι να αποθεώνουν τους Κωνσταντίνο Μπερτάκη και Θεόδωρο Ποζίδη αναφέροντας τους ως «τα νυχτερινά αφεντικά που πληρώνουν σε φάκελο πριν ξεκινήσει η βραδιά».

Σύμφωνα με έναν από αυτούς: «Έχουμε συνεργαστεί με πολλά νυχτερινά αφεντικά. Με όλα σχεδόν. Αυτό, όμως, που συναντάμε εδώ, από τον Κωνσταντίνο Μπερτάκη και τον Θεόδωρο Ποζίδη, είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Πραγματικά! Ποιος το περίμενε, άντε να το πιστέψεις, μας ήρθε από τον ουρανό. Από τα αστέρια. Έτοιμος ο φάκελος με τα λεφτά. Και πριν καν ξεκινήσει η βραδιά. Πως να μην είμαστε τρισευτυχισμένοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Μεγάλοι μάγκες οι τύποι».

Mάλιστα, επειδή ο ένας από τους μουσικούς, του πολύ γνωστού νυχτερινού κέντρου ζούσε μόνιμα στο Αγρίνιο, του έχουν βάλει βανάκι, που τον… πηγαινοφέρνει στη δουλειά!

Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 2017. Η εταιρεία εξασφάλιζε τις μακροχρόνιες μισθώσεις των δύο κέντρων και το σχήμα προχωρούσε στη συνέχεια σε αυθαίρετες κρυφές υπομισθώσεις προς μία σειρά από εφήμερες προσωπικές εταιρείες με αχυρανθρώπους. Τα κέρδη μεταφέρονταν σε άλλη εταιρεία.

Τα δύο αδέλφια Μουρατίδη που εξαφανίστηκαν

Τα δύο αδέλφια – επιχειρηματίες Μάριος Μουρατίδης και Μάρκελλος Μουρατίδης είχαν στην κατοχή τους 25 εταιρείες και συνολικά χρέη 3,24 εκατ. ευρώ. Μέσω της real estate εταιρείας τους, μίσθωναν επτά ακίνητα εστίασης και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη και άλλες περιοχές του νομού και στη συνέχεια τα υπεκμίσθωναν σε «εταιρείες-φαντάσματα» με «αχυρανθρώπους». Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, η εκάστοτε «προβληματική εταιρεία – φάντασμα» έκλεινε και ιδρυόταν ταυτόχρονα άλλη στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο προσωπικό με νέο όνομα και νέο «αχυράνθρωπο» ως επικεφαλής. Παράλληλα, σε έναν εκ των δύο αδελφών, ασκήθηκε δίωξη και για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο «αυτοκράτορας» της νύχτας στη Θεσσαλονίκη

Ο επιχειρηματίας Βασίλειος Βαρσάμης που σύμφωνα με το διαβιβαστικό είναι ιδιοκτήτης μιας «αυτοκρατορίας» τουλάχιστον 25 καταστημάτων χρησιμοποιούσε έξι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων για να μισθώνει 12 ακίνητα σε εταιρείες αχυρανθρώπων, με τα συμβόλαια που υπογράφονταν να έχουν το δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Μεγάλα μπαρ της Θεσσαλονίκης στα χαρτιά οδηγούνταν σε «ξαφνικό θάνατο» μόλις εμφανίζουν σημαντικά χρέη και την ίδια ημέρα γεννιέται άλλη εταιρεία- φάντασμα. Ο επιχειρηματίας Βασίλειος Βαρσάμης εμφανιζόταν ως υπάλληλος υποδοχής, πορτιέρης ακόμα και ως υπάλληλος γραφείου, όπως δηλωνόταν επίσημα στην «ΕΡΓΑΝΗ». Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συμπεριέλαβαν στη δικογραφία δημοσίευμα και φωτογραφίες από το λαμπερό opening party γνωστού νυχτερινού κέντρου όπου ο Βασίλειος Βαρσάμης , μαζί με δύο ακόμη άτομα διαφημίζονταν δημόσια ως οι ιδιοκτήτες του ομίλου.

Τρεις ακόμη επιχειρηματίες οι Ανδρέας Βαρλάμης, Βασίλειος Ντισλής και Παρασκευάς Ξανθόπουλος, είχαν υπό τον έλεγχο τους δύο καταστήματα εστίασης και ένα νυχτερινής διασκέδασης, με συνολικά χρέη προς το Δημόσιο 1.90.337, 96 ευρώ.

Ένας ακόμη επιχειρηματίας ο Βασίλειος Λολάτζε μίσθωνε δύο καταστήματα, εστιατόριο και καφετέρια, και μόλις μια εταιρεία εμφάνιζε υπέρογκα χρέη, τη «σφράγιζε» και μεταβίβαζε τη δραστηριότητα σε άλλο ΑΦΜ. Τα συνολικά χρέη του προς το Δημόσιο είναι ύψους 1.892.467.77 ευρώ.

Καθαρίστρια με 12 εταιρείες

Κατηγορούμενη «αχυράνθρωπος» συμμετείχε ως διαχειριστής σε 12 εταιρείες με χρέη 1.267.440.74 ευρώ, ενώ οι φορολογικές της δηλώσεις ήταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας.

Το διάστημα που εμφανίζεται με τις εταιρείες, εργάζεται ως καθαρίστρια με μισθό 481,87 ευρώ αλλά και ως υπάλληλος γραφείου με μισθό 415 ευρώ. Όταν συνελήφθη ομολόγησε ότι πήρε 1.000 ευρώ για να υπογράψει έγγραφα για το διάστημα 2022-2025.

Σερβιτόρος, πορτιέρης, ψήστης και λαντζέρης

Μια σερβιτόρος εμφανίζεται από το 2021 ως διαχειρίστρια σε 16 εταιρείες με χρέη 3.315.579 ευρώ ενώ πορτιέρης εμφανιζόταν σε 8 εταιρείες με χρέη 3.604.445,56 ευρώ .

Υπάρχει και άλλη περίπτωση λαντζέρη με τα αρχικά Δ. Μ., με φορολογικές δηλώσεις κάτω από το όριο της φτώχειας ο οποίος μάλιστα είχε ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Συνολικά ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρίες που «φέσωσαν» το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ.

Το κύκλωμα έβαλε σε 30 εταιρείες έναν ψήστη, με τα αρχικά Κ.Α. και δημιουργηθέντα χρέη 6.518.362,42 ευρώ, σε άλλες εταιρείες έναν καθαριστή γραφείων ενώ εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» ένας καθαριστής στο Δήμο Καλαμαριάς, μια ανεπάγγελτη, ένας ταμίας με τα αρχικά Γ. Κ. που διοικούσε 32 εταιρείες με χρέη 18.470.809,45 ευρώ, ακόμα και ένας οστρακοτρόφος!

Όλοι είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Οι μισθοί τους ήταν χαμηλοί, κάτω από το όριο της φτώχειας και οι περισσότεροι είχαν ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Δώδεκα νεκροί διαχειριστές εξέδιδαν τιμολόγια από τον… τάφο

Δώδεκα «αχυράνθρωποι» που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, (μεταξύ αυτών ο Ν. Μ. με χρέη 14,8 εκατ. ευρώ, ο Χ. Ν. που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών στο Καλοχώρι το 2022, η Ε. Κ., ο Θ. Μ., ο Ι. Γ., ο Ρ. Κ. κ.ά.), ακόμα και μετά τον θάνατό τους, φαίνεται στα ατομικά τους ΑΦΜ ότι δέχονται παραστατικά εξόδων και εσόδων. Από τη διασταύρωση στο σύστημα myDATA αποκαλύφθηκε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ των νεκρών όσο και οι «ορφανές» εταιρείες τους συνέχιζαν κανονικά να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και να δέχονται τιμολόγια εξόδων, για μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό τους!

Άτομο με ειδικές ανάγκες «αχυράνθρωπος» σε νυχτερινά κέντρα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση «αχυρανθρώπου» που έχασε το πόδι του πριν από πέντε χρόνια και είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όταν τον επισκέφθηκε το κλιμάκιο απάντησε ότι είναι υπεύθυνος σε όλες τις εταιρείες που εμφανίζονταν στο όνομά του αλλά δεν υπογράφει πριν μιλήσει με το λογιστή του γιατί μετά το ατύχημα που έχασε το πόδι του και έπαθε εγκεφαλικό τη διαχείριση την έχει αναλάβει ο λογιστής. Οι εταιρείες είναι νυχτερινά μαγαζιά.

Ποιος ειδοποίησε πασίγνωστο επιχειρηματία και απέφυγε τη σύλληψη

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, πρόσωπο με ηχηρό όνομα στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης κορυφαίων μαγαζιών και με έντονη παρουσία στο lifestyle της πόλης, κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα που τον προειδοποιούσε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών, δεν άφησε άλλη επιλογή στον εαυτό του και… εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Πλέον, ερωτήματα γεννούνται και για το πρόσωπο που τον ενημέρωσε. Δεδομένου ότι γνώριζε για την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν αποκλείεται να πρόκειται για άτομο με πρόσβαση στις υποθέσεις της ΑΑΔΕ. Η ομάδα ΔΕΟΣ αναζητά ποιος τον ειδοποίησε και πότε.

Παρ’ όλα αυτά, χειροπέδες φόρεσε η σύζυγός του επιχειρηματία, για την οποία ο συνήγορος της, Αντώνης Κουδρόγλου, υποστήριξε πως δεν συνδέεται με το κύκλωμα φοροδιαφυγής, αλλά με εύρημα όπλου αντίκα κατά την έρευνα:

«Να πω για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι Αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό τον λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δε μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, δε μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».

Αποκαλυπτικός ο δικηγόρος κατηγορουμένων: «Όταν βγουν τα ονόματα των εμπλεκόμενων, θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης»

«Σεισμό» στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να προκαλέσει η αποκάλυψη των ονομάτων που εμπλέκονται στη υπόθεση φοροδιαφυγής στην πόλη, σύμφωνα με τον δικηγόρο Αντώνη Κουδρόγλου.

«Από αυτά που ακούσαμε στο πλαίσιο της προανάκρισης, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν

Ανάμεσα στους «αχυρανθρώπους» που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής είναι σύμφωνα με πληροφορίες της «Zούγκλας», πολλά πρόσωπα της showbiz, μεταξύ των οποίων, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ήταν ένας από τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» που έβαζε ως «μπροστινούς» το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης, παρότι ο ηθοποιός ήταν «στερούμενος περιουσίας» και σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ δούλευε ως υπάλληλος υποδοχής, μερικής απασχόλησης, αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό. Είχε χριστεί από το κύκλωμα ως διαχειριστής σε συνολικά 8 νομικά πρόσωπα, τα οποία συσσώρευσαν χρέη ύψους 595.976,53 ευρώ.

Αν και οι φορολογικές δηλώσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια αφορούσαν εισοδήματα της τάξεως των 2.000 – 2.500 ευρώ, από την 1η Μαρτίου του 2023 εμφανίζεται αιφνιδίως ως διαχειριστής -εταίρος σε εταιρείες του κυκλώματος, ενώ τον ρόλο του, λάμβανε όπως γνωστοποίησε από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

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