Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα της Δευτέρας 09/11 ο ένας εκ των δύο λογιστών που εμπλέκεται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη και το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο, που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ..

Η διαδικασία των απολογιών ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει αύριο Τρίτη, με τους δύο κατηγορούμενους λογιστές να περνούν πρώτοι το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Ωστόσο, τα ξημερώματα, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, καθιστώντας αναγκαία την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, καθώς ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει υποκείμενα νοσήματα. Υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολο το ενδεχόμενο να βρεθεί σε θέση να απολογηθεί αύριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της διαδικασίας για τη δική του περίπτωση.

Σε δηλώσεις του από το Δικαστικό Μέγαρο ο δικηγόρος του συγκεκριμένου κατηγορούμενου ανέφερε πως η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.