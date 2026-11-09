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Τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης ένας από τους λογιστές που κατηγορούνται για εμπλοκή στο τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής καταστημάτων εστίασης και νυχτερινών κέντρων.

Ο κατηγορούμενος λογιστής εισήχθη στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου και υπεβλήθη σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κρίθηκαν ικανοποιητικά του και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου λογιστή, όμως, ανέφερε πως  η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

 

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