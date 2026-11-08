Στο φως έρχονται οι σκοτεινές πτυχές του τεράστιου κυκλώματος φοροδιαφυγής που είχε στήσει μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από ένα καλοστημένο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, η οργάνωση κατάφερε να ζημιώσει το Δημόσιο με αστρονομικά ποσά, χρησιμοποιώντας μια αυστηρά ιεραρχημένη δομή και ανυποψίαστους ή ευάλωτους πολίτες ως «βιτρίνα».

Η δομή του κυκλώματος: Καθοδηγητές, υπαρχηγοί και αχυράνθρωποι

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε για περισσότερα από πέντε χρόνια, ήταν εξαιρετικά δομημένη και χωριζόταν σε τέσσερις μεγάλες υπο-ομάδες. Τα μέλη της εκτελούσαν διακριτούς ρόλους, χωρισμένους σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Οι καθοδηγητές (αρχηγοί)

Ήταν τα πρόσωπα που κινούσαν τα νήματα από το παρασκήνιο. Υποκρύπτονταν πίσω από τη δράση των αχυρανθρώπων, τους οποίους στρατολογούσαν, και ήταν οι τελικοί ωφελούμενοι που καρπώνονταν το τεράστιο περιουσιακό όφελος της απάτης.

Οι υπαρχηγοί

Σε αυτόν τον κομβικό ρόλο βρίσκονταν επαγγελματίες, όπως λογιστές, δικηγόροι και διεκπεραιωτές. Αυτοί αναλάμβαναν να «κατασκευάζουν» τις νομικές οντότητες και τους αχυρανθρώπους, παρακολουθώντας όλο τον κύκλο ζωής των εταιρειών-βιτρίνα (έναρξη, εναλλαγή εδρών, διακοπή). Φρόντιζαν να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις επιχειρήσεις και πληρώνονταν αδρά για τις υπηρεσίες τους.

Οι αχυράνθρωποι

Βρίσκονταν στη χαμηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας και ήταν τα άτομα που φορτώνονταν τα εκατομμύρια ευρώ των οφειλών. Επρόκειτο συνήθως για οικονομικά ευάλωτους, ηλικιωμένους ή εξαρτημένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία επιχειρηματική ικανότητα. Στρατολογούνταν έναντι μικρής αμοιβής με μοναδικό σκοπό να παραδώσουν τους κωδικούς TAXISnet στους αρχηγούς και τους λογιστές, νομιμοποιώντας έτσι τις απάτες.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι λογιστή και δικηγόρου – «Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα»

Ενδεικτικός του τρόπου δράσης και της ευκολίας με την οποία κατασκεύαζαν εταιρείες-φαντάσματα είναι ο διάλογος μέσω της εφαρμογής Viber μεταξύ του Ι.Μ. (λογιστή) και του Γ.Κ. (δικηγόρου). Οι δυο τους συνομιλούσαν με χαρακτηριστική οικειότητα, χρησιμοποιώντας προσφωνήσεις όπως: «Καλημέρα Αφεντικό», «Καλησπέρα μεγάλε μου» και «Καλημέρα αγορίνα μου».

Από τις συνομιλίες τους αποκαλύπτεται το πώς διακινούσαν προσωπικά δεδομένα και κωδικούς:

Συγκεκριμένα, στις 31 Ιανουαρίου 2023, ο δικηγόρος στέλνει τον ΑΜΚΑ μιας «αχυρανθρώπου» στον λογιστή, ωστόσο την επόμενη ημέρα τον ακυρώνει λέγοντας: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον». Ο λογιστής απαντά ανακουφισμένος: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσάκ με πρόλαβες. ΟΚ».

Σε άλλη συνομιλία (26/4/2023), ο λογιστής ζητά: «Θα χρειαστώ πιστοποιημένο τηλέφωνο… και βάλε μπροστά και του Ε. (αχυράνθρωπος) για να μην σου πρήζω μπάλες αν χρειαστεί και εκεί».

Στις 13 Μαρτίου 2024, ο δικηγόρος στέλνει ονόματα χρηστών (usernames) και κωδικούς πρόσβασης (passwords), διευκρινίζοντας: «Αυτοί είναι του Γ. για Π.».

Χαρακτηριστική είναι η ευκολία με την οποία ξεπερνούν γραφειοκρατικά εμπόδια, όταν ο λογιστής διαπιστώνει ότι οι κωδικοί TAXISnet μιας αχυρανθρώπου έχουν αλλάξει (9/4/2025). Ο δικηγόρος απαντά άμεσα: «Ψάχνω και ενημερώνω» και λίγα λεπτά αργότερα του στέλνει τους νέους κωδικούς με το μήνυμα: «Συγγνώμη ξεχάστηκαν… εξουσιοδότηση που θέλεις μέσα στην επόμενη ώρα».

Τον Ιούνιο του 2025, για τη δημιουργία μιας εικονικής πιτσαρίας, ο λογιστής δίνει οδηγίες για την αποφυγή ελέγχων από πλατφόρμες διανομής φαγητού: «Κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@λ@κίες με e-food και box κτλπ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…».

Πετιλόν: «Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, αρνούμαι τις κατηγορίες»

Ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να είναι μόνο ένας από τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» που έβαζε ως «βιτρίνα» το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας την τελευταία τριετία οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το Mega αποκάλυψε τα λόγια του Ερρίκου Πετιλόν στην ΑΑΔΕ, καθώς και την πρώτη αντίδρασή του μέσα από τα κρατητήρια: «Για την πρώτη εταιρεία είμαι ακόμη διαχειριστής, ωστόσο βρίσκομαι σε διαδικασία να την κλείσω λόγω οφειλών για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Η Π.Ι. με έβαλε στην επιχείρηση και όταν ζήτησα να φύγω από την εταιρεία, αυτή εξαφανίστηκε. Ομοίως για τη δεύτερη εταιρεία. Για την τρίτη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα. Για την τέταρτη είμαι ακόμη διαχειριστής. Για την πέμπτη ήμουν διαχειριστής. Για την έκτη είμαι ακόμη διαχειριστής με ομαλή εξέλιξη. Για την έβδομη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα ομαλά. Για την όγδοη είμαι ακόμη διαχειριστής. Σας δηλώνω ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν μεταβαίνω στην Αθήνα πλέον».

Παράλληλα, η πρώτη του αντίδραση για το κατηγορητήριο ήταν να αρνηθεί την εμπλοκή του στο κύκλωμα, αναφέροντας ότι δεν λειτουργούσε παράνομα: «Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις Αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου».

Άνω κάτω η νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης με τις αποκαλύψεις

Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση έχουν φέρει τα πάνω κάτω στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Όπως αποκάλυψε νωρίτερα η «Ζούγκλα», το πιο «μεγάλο όνομα» από τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Ηλίας Βιολίδης, ο οποίος έχει υπό τον έλεγχό του τα περισσότερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Στο ένα από αυτά, το «Μπαρμπαρέλα», τραγουδούσε μέχρι πρότινος ο καλλιτέχνης Στέλιος Ρόκκος, ενώ σε ένα άλλο ο καλλιτέχνης Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συγκεκριμένα μαγαζιά έκλεισαν όταν επρόκειτο να μπει ο έλεγχος. Πεθερός του Ηλία Βιολίδη είναι γνωστός εκατομμυριούχος της συμπρωτεύουσας που έχει στην κατοχή του τα περισσότερα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν έχουν καλές σχέσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, τον έχει απομακρύνει από το περιβάλλον του.

Η 81χρονη μητέρα του ως διαχειρίστρια

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Ηλίας Βιολίδης και η 81χρονη μητέρα του, Π. Β., είχαν στην κατοχή τους 17 εταιρείες με συνολικά χρέη 4.683.557,59 ευρώ. Σε 14 premium ακίνητα της Θεσσαλονίκης, την 1η Αυγούστου 2025 σημειώθηκε μαζική φοροδιαφυγή από την υπερχρεωμένη ανώνυμη εταιρεία του. Τα καταστήματα πέρασαν σε νέες ΙΚΕ, όπου μοναδική πλειοψηφική εταίρος (90%-100%) τοποθετήθηκε η… 81χρονη μητέρα του (γεννηθείσα το 1945) και διαχειριστής ένας «αχυράνθρωπος» ονόματι Παύλος Μουσιάρης. Όλες οι «νέες» εταιρείες δήλωσαν στην εφαρμογή e-Κοινοποίηση της ΑΑΔΕ το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και το ίδιο email, που ανήκουν προσωπικά στον Ηλία Βιολίδη.

Πλήρωναν ακόμη και πριν πιάσουν δουλειά οι εργαζόμενοι στα μαγαζιά τους

Δύο ακόμη πολύ γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας στη συμπρωτεύουσα και όχι μόνο, οι Κωνσταντίνος Μπερτάκης και Θεόδωρος Ποζίδης, έχουν σωρεύσει χρέη ύψους 6.728.198,33 ευρώ προς το Δημόσιο. Στα δύο εμβληματικά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης (σ.σ. ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ και VOG CLUB), οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας είχαν εξασφαλίσει τις μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά φόρτωσαν τη λειτουργία σε πέντε εφήμερες εταιρείες με «αχυρανθρώπους» (με χρέη 3,93 εκατ. ευρώ στο πρώτο κέντρο και 2,79 εκατ. ευρώ στο δεύτερο). Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων κατέθεσαν ενόρκως ότι συνεννοούνταν αποκλειστικά με τους Κωνσταντίνο Μπερτάκη και Θεόδωρο Ποζίδη (οι οποίοι υπέγραψαν και ως εγγυητές), ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με μετρητά σε φακέλους κρυμμένους σε συρτάρια της κουζίνας.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του Τύπου, εμφανίζονταν υπάλληλοι να αποθεώνουν τους Κωνσταντίνο Μπερτάκη και Θεόδωρο Ποζίδη, αναφέροντάς τους ως «τα νυχτερινά αφεντικά που πληρώνουν σε φάκελο πριν ξεκινήσει η βραδιά».

Σύμφωνα με έναν από αυτούς: «Έχουμε συνεργαστεί με πολλά νυχτερινά αφεντικά. Με όλα σχεδόν. Αυτό, όμως, που συναντάμε εδώ, από τον Κωνσταντίνο Μπερτάκη και τον Θεόδωρο Ποζίδη, είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Πραγματικά! Ποιος το περίμενε, άντε να το πιστέψεις, μας ήρθε από τον ουρανό. Από τα αστέρια. Έτοιμος ο φάκελος με τα λεφτά. Και πριν καν ξεκινήσει η βραδιά. Πώς να μην είμαστε τρισευτυχισμένοι; Δεν γίνεται διαφορετικά! Μεγάλοι μάγκες οι τύποι».

Μάλιστα, επειδή ο ένας από τους μουσικούς του πολύ γνωστού νυχτερινού κέντρου ζούσε μόνιμα στο Αγρίνιο, του έχουν βάλει βανάκι που τον… πηγαινοφέρνει στη δουλειά!

Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 2017. Εξασφάλιζε τις μακροχρόνιες μισθώσεις των δύο κέντρων και το σχήμα προχωρούσε στη συνέχεια σε αυθαίρετες κρυφές υπομισθώσεις προς μία σειρά από εφήμερες προσωπικές εταιρείες με αχυρανθρώπους. Τα κέρδη μεταφέρονταν σε άλλη εταιρεία.

Τα δύο αδέλφια Μουρατίδη που εξαφανίστηκαν

Τα δύο αδέλφια-επιχειρηματίες, Μάριος Μουρατίδης και Μάρκελλος Μουρατίδης, είχαν στην κατοχή τους 25 εταιρείες και συνολικά χρέη 3,24 εκατ. ευρώ. Μέσω της real estate εταιρείας τους, μίσθωναν επτά ακίνητα εστίασης και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη και σε άλλες περιοχές του νομού και στη συνέχεια τα υπεκμίσθωναν σε «εταιρείες-φαντάσματα» με «αχυρανθρώπους».

Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, η εκάστοτε «προβληματική εταιρεία-φάντασμα» έκλεινε και ιδρυόταν ταυτόχρονα άλλη στην ίδια διεύθυνση, με το ίδιο προσωπικό, με νέο όνομα και νέο «αχυράνθρωπο» ως επικεφαλής. Παράλληλα, σε έναν εκ των δύο αδελφών ασκήθηκε δίωξη και για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο «αυτοκράτορας» της νύχτας στη Θεσσαλονίκη

Ο επιχειρηματίας Βασίλειος Βαρσάμης, που, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, είναι ιδιοκτήτης μιας «αυτοκρατορίας» τουλάχιστον 25 καταστημάτων, χρησιμοποιούσε έξι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων για να μισθώνει 12 ακίνητα σε εταιρείες «αχυρανθρώπων», με τα συμβόλαια που υπογράφονταν να έχουν το δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Μεγάλα μπαρ της Θεσσαλονίκης στα χαρτιά οδηγούνταν σε «ξαφνικό θάνατο» μόλις εμφάνιζαν σημαντικά χρέη και την ίδια ημέρα γεννιόταν άλλη εταιρεία-φάντασμα.

Ο επιχειρηματίας Βασίλειος Βαρσάμης εμφανιζόταν ως υπάλληλος υποδοχής, πορτιέρης, ακόμα και ως υπάλληλος γραφείου, όπως δηλωνόταν επίσημα στην «ΕΡΓΑΝΗ». Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συμπεριέλαβαν στη δικογραφία δημοσίευμα και φωτογραφίες από το λαμπερό opening party γνωστού νυχτερινού κέντρου, όπου ο Βασίλειος Βαρσάμης, μαζί με δύο ακόμη άτομα, διαφημίζονταν δημόσια ως οι ιδιοκτήτες του ομίλου.

Τρεις ακόμη επιχειρηματίες, οι Ανδρέας Βαρλάμης, Βασίλειος Ντισλής και Παρασκευάς Ξανθόπουλος, είχαν υπό τον έλεγχό τους δύο καταστήματα εστίασης και ένα νυχτερινής διασκέδασης, με συνολικά χρέη προς το Δημόσιο 1.903.379 ευρώ.

Ένας ακόμη επιχειρηματίας, ο Βασίλειος Λολάτζε, μίσθωνε δύο καταστήματα (εστιατόριο και καφετέρια) και, μόλις μια εταιρεία εμφάνιζε υπέρογκα χρέη, τη «σφράγιζε» και μεταβίβαζε τη δραστηριότητα σε άλλο ΑΦΜ. Τα συνολικά χρέη του προς το Δημόσιο είναι ύψους 1.892.467,77 ευρώ.