Προφυλακιστέοι κρίθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (23/11) δύο τραπεζικά στελέχη και ένας διαχειριστής εταιρείας που είχε ρόλο ως «αχυράνθρωπος» για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια μετά από την πολύωρη απολογία τους.

Αντίθετα, τρεις γυναίκες κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα.

Παράλληλα υποστήριξε πως η μόνη εμπλοκή του «αφορά μόνο δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται», για τις οποίες έστειλε, όπως είπε, τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. «Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορούμενους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα Τρίτη (24/11), είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των υπόλοιπων εννέα κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και οι λογιστές, στους οποίους αποδίδεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.

Το εν λόγω κύκλωμα φοροδιαφυγής, προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τρεις βασικοί τρόποι φέρεται να αποτελούσαν τη βάση της παράνομης δραστηριότητας, σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τη μη απόδοση του ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών φορολογικών παραστατικών, καθώς και την υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων με στόχο την εξασφάλιση επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Σημαντική θέση στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρονται να κατείχαν επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στη διευκόλυνση της διαδικασίας εκταμίευσης των επιστροφών φόρου.