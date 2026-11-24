Μετά από μαραθώνιες απολογίες που κράτησαν πάνω από δέκα ώρες, τον δρόμο της φυλακής πήραν οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για το νέο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τις επιστροφές φόρων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, προφυλακίστηκαν οι δύο διευθυντές τράπεζας σε Αγρίνιο και Αττική και ένα ακόμη άτομο που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε εικονική εταιρεία (αχυράνθρωπος).

Τρεις ακόμη γυναίκες που απολογούνταν σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικό όρο.

«Όλα είναι νόμιμα, δεν έχω κάνει καμία παράνομη συναλλαγή»

Στην απολογία του, ο διευθυντής τράπεζας της Αττικής που κατηγορείται ότι προχωρούσε σε εγκρίσεις για επιστροφές φόρων με αναλήψεις μετρητών χωρίς τους προβλεπόμενους ελέγχους υποστήριξε:

«Όλα είναι νόμιμα, δεν έχω κάνει καμία παράνομη συναλλαγή. Η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμενους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς».

«Δεν γνώριζα για τη δράση του κυκλώματος»

Κατηγορούμενη που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια είπε στις δικαστικές Αρχές πως την παραπλάνησαν: «Δεν γνώριζα για τη δράση του κυκλώματος. Δεν είχα τεχνικές γνώσεις. Με το πρόσχημα της πρόσληψης μου πήραν τους κωδικούς μου στο taxis net και βρέθηκα κατηγορούμενη χωρίς να γνωρίζω το παραμικρό για εταιρείες ή για οτιδήποτε άλλο».

Αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίουυ, απολογούνται οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για το νέο κύκλωμα φοροδιαφυγής.