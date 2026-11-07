Σε θρίλερ εξελίσσεται η γιγαντιαία υπόθεση φοροδιαφυγής που έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους επιχειρηματίες που εμπλέκονται. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, πρόσωπο με ηχηρό όνομα στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτης κορυφαίων μαγαζιών και με έντονη παρουσία στο lifestyle της πόλης, κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα που τον προειδοποιούσε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών, δεν άφησε άλλη επιλογή στον εαυτό του και… εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Πλέον, ερωτήματα γεννούνται και για το πρόσωπο που τον ενημέρωσε. Δεδομένου ότι γνώριζε για την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν αποκλείεται να πρόκειται για άτομο με πρόσβαση στις υποθέσεις της ΑΑΔΕ. Η ομάδα ΔΕΟΣ αναζητά ποιος τον ειδοποίησε και πότε.

Παρ’ όλα αυτά, χειροπέδες φόρεσε η σύζυγός του επιχειρηματία, για την οποία ο συνήγορος της, Αντώνης Κουδρόγλου, υποστήριξε πως δεν συνδέεται με το κύκλωμα φοροδιαφυγής, αλλά με εύρημα όπλου αντίκα κατά την έρευνα:

«Να πω για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι Αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό τον λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δε μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, δε μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».

Αντίστοιχα αποκαλυπτική είναι η εικόνα και για τον δεύτερο εμπλεκόμενο επιχειρηματία, επίσης ιδιοκτήτη μερικών από τα πιο γνωστά στέκια της πόλης. Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ του Star, Τασούλα Παπανικολάου, οι Αρχές εντόπισαν στους λογαριασμούς του στα social media φωτογραφίες που αποτυπώνουν μια ζωή γεμάτη χλιδή, με διακοπές σε πολυτελείς προορισμούς.

«Σεισμός» στη νύχτα

Η αποκάλυψη των ονομάτων που εμπλέκονται αναμένεται να προκαλέσει «σεισμό» στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, σημείωσε: «Από αυτά που ακούσαμε στο πλαίσιο της προανάκρισης, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».

Για το αν οι εντολείς του γνώριζαν τι συνέβαινε ή συμμετείχαν, ο ίδιος δήλωσε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα, για να πούμε τα πράγματα λίγο πιο απλά: Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί. Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό από αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό, όμως, θα πρέπει να καθίσουμε να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να βοηθήσουμε και εμείς τη Δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

Περιγράφοντας το χρονικό των συλλήψεων και την επικοινωνία του με τους εντολείς του, ο ίδιος είπε: «Από χθες το πρωί ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου από την ΑΑΔΕ. Από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί τους. Ήταν αυτονόητο ότι, επειδή διενεργείται προανάκριση, δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ. Σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου για 5 λεπτά, αφού είχε τελειώσει η διαδικασία στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια που την γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ στην ανάκριση».

Ωστόσο, με δηλώσεις του στο rthess.gr, ο κ. Κουδρόγλου εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το μέγεθος της ζημίας και τη στοιχειοθέτηση της «εγκληματικής οργάνωσης»: «Απ’ ό,τι φαίνεται από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη δικογραφία […]. Μην συγκρίνετε τους 18 συλληφθέντες, καθώς οι κατηγορούμενοι πρέπει να είναι πολλοί περισσότεροι. Η μεγάλη απορία έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας […] αλλά και με ένα μέρος της μεθοδολογίας που φαίνεται να αφορά τα δύο αντικαρκινικά ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας. Δεν γνωρίζω ποιες πληροφορίες μπορεί να είναι αυτές, όμως, όπως ακούγονται, είναι πράγματι πολύ δυσάρεστες».

Ο συνήγορος υπογράμμισε ότι συχνά τέτοιες δικογραφίες παρουσιάζονται διογκωμένες και στη συνέχεια «ξεφουσκώνουν». Σχετικά με το κατηγορητήριο, πρόσθεσε: «Απ’ ό,τι έχω καταλάβει από αυτή τη δικογραφία, υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Είναι κι αυτό ένα στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα ως προς το κατά πόσο πρόκειται για μια τόσο δομημένη οργάνωση. […] Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει, σε επίπεδο διώξεων, περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις από όσες έχει όλος ο κόσμος αθροιστικά. Είναι μια κατασκευή που δεν τιμά τη νομική έννοια της εγκληματικής οργάνωσης».

Κατέληξε λέγοντας πως περιμένει να εξετάσει αν το τεράστιο ποσό που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ (203 εκατ.) ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν μπορεί να υπαχθεί στη νομική έννοια της ζημίας.

Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» και ο Ερρίκος Πετιλόν

Η έρευνα της ΑΑΔΕ, που συνεχίζεται σε Βόρεια Ελλάδα και Χαλκιδική, εστιάζει προς το παρόν σε τρεις ισχυρούς επιχειρηματίες της νύχτας, τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο εκτεταμένο δίκτυο των αχυρανθρώπων που είχε στηθεί, εμπλέκεται και πρόσωπο της showbiz, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.

Ο πολυδαίδαλος μηχανισμός, που φέρεται να λειτουργούσε την τελευταία τριετία, χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα», δημιουργώντας φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που δεν αποπληρώνονταν ποτέ. Το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πείθοντάς τους, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανίζονται ως διαχειριστές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ και 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμπλέκοντας περίπου 1.300 «αχυράνθρωπους».

Βαριές διώξεις στους συλληφθέντες

Νωρίτερα, οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε 16 από αυτούς ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις που αφορούν:

Εγκληματική οργάνωση (διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη).

Απάτη κατά του δημοσίου / συνέργεια.

Πλαστογραφία κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος/ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι αυτοί έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Αντίθετα, οι δύο συλληφθέντες στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος (για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας) αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για τη νομιμότητα της άδειας της καραμπίνας που εντοπίστηκε στο σπίτι του επιχειρηματία που διέφυγε.