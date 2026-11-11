Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ημέρα των απολογιών για το εκτεταμένο κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ. Η 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και ο εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση να ανέρχονται πλέον σε δύο, καθώς την πρώτη ημέρα της διαδικασίας είχε προφυλακιστεί ένας 34χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.

Ο όμιλος εστίασης και η άμυνα περί «δημοσίων σχέσεων»

Η εμπλοκή του 33χρονου αφορά ένα δίκτυο καταστημάτων εστίασης που δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική την περίοδο 2018-2026. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΑΑΔΕ, εννέα φυσικά καταστήματα λειτουργούσαν υπό την ομπρέλα 28 εικονικών νομικών προσώπων. Ο μηχανισμός της απάτης βασιζόταν στη διαδοχική εναλλαγή των εταιρειών που αναλάμβαναν τη λειτουργία των καταστημάτων. Η τυπική διοίκηση μεταβιβαζόταν σε πρόσωπα χωρίς καμία ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να χάνονται τα ίχνη των οφειλών.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 33χρονος αρνήθηκε τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται. Υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε αναλάβει αποκλειστικά τον τομέα των δημοσίων σχέσεων και πως δεν ασκούσε κανενός είδους διοίκηση ή έλεγχο στις επίμαχες εταιρείες, άποψη που τελικά δεν έγινε δεκτή.

Ελεύθεροι με όρους η «καθαρίστρια» και ο υπάλληλος

Νωρίτερα, το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για έναν 39χρονο, στενό συνεργάτη του επιχειρηματία, στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές μετρητών. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στην απάτη, δηλώνοντας απλός υπάλληλος.

Μαζί του απολογήθηκε και μία 51χρονη γυναίκα, το όνομα της οποίας φιγουράρει στη δικογραφία ως εταίρος ή διαχειρίστρια σε 12 εταιρείες, εκ των οποίων οι επτά είχαν συσσωρεύσει χρέη 1,2 εκατ. ευρώ. Στην απολογία της ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης: υπέγραψε ένα έγγραφο πιστεύοντας πως αφορούσε σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια, αγνοώντας πλήρως ότι τοποθετήθηκε ως «μπροστινή» στα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

Συνεχίζεται η διαδικασία για τους υπόλοιπους έξι

Ο κύκλος των απολογιών για τους 16 συλληφθέντες αναμένεται να κλείσει αύριο, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει εξηγήσεις εννέα άτομα και απομένουν οι απολογίες των υπόλοιπων έξι. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο λογιστές, καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμαστεί. Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία της υπόθεσης έχει τεράστιες διαστάσεις, εμπλέκοντας συνολικά περίπου 1.200 άτομα.