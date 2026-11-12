Συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, οι δικαστικές εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη για την πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης, η οποία αφορά οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Πριν από λίγο μετήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης πέντε ακόμη κατηγορούμενοι, προκειμένου να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών Αρχών.

Οι προσωρινά κρατούμενοι ανέρχονται πλέον σε δύο, μετά από τις χθεσινές και προχθεσινές απολογίες.

Στο μικροσκόπιο ο φερόμενος δικηγόρος και ο νοσηλευόμενος λογιστής

Ανάμεσα στα πέντε άτομα που βρίσκονται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης ξεχωρίζει η περίπτωση του φερόμενου ως δικηγόρου του κυκλώματος. Η απολογία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ωστόσο ο ίδιος είχε ζητήσει και λάβει αναβολή για τη σημερινή διαδικασία.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί και ένας ακόμη εμπλεκόμενος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο λογιστή στην οργάνωση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Η δική του απολογία εκκρεμεί από την περασμένη Τρίτη, καθώς η έκτακτη διακομιδή του στο νοσοκομείο κατέστησε αδύνατη την παρουσία του στον ανακριτή.

Το χρονικό των προηγούμενων απολογιών

Η ανακριτική διαδικασία άνοιξε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου με τους επτά πρώτους κατηγορούμενους. Από εκείνη την ομάδα, ο 34χρονος λογιστής του κυκλώματος και ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι υπόλοιποι έξι —μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν— αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Ακολούθησε η χθεσινή διαδικασία της Τετάρτης, κατά την οποία απολογήθηκαν τρία ακόμη πρόσωπα. Σε αυτό το σκέλος της έρευνας, ένας γνωστός 33χρονος επιχειρηματίας πήρε τον δρόμο για τη φυλακή, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: thestival