Ζημιά που αγγίζει τα 28 εκατομμύρια ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και παράνομο όφελος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσαν η Οικονομική Αστυνομία και η ΑΑΔΕ. Στήνοντας ένα πλέγμα από οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», δεκάδες εικονικά τιμολόγια, ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και πρόσωπα-«αχυρανθρώπους», τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό εξαπάτησης.

Βάσει της δικογραφίας, η δράση του κυκλώματος στηριζόταν σε τρεις βασικούς άξονες: την μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρου. Καθοριστική συμβολή στη λειτουργία του φέρονται να είχαν ορισμένοι λογιστές που αναλάμβαναν τις επίμαχες δηλώσεις, αλλά και δύο Διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν την εκταμίευση των επιστροφών.

Οι αποκαλύψεις της λογίστριας για τις πιέσεις και τους κωδικούς Taxisnet

Φως στον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων ρίχνει η κατάθεση μιας λογίστριας, η οποία περιγράφει τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε από τον σύντροφό της τον Μάρτιο του 2026, για να υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος συγκεκριμένων εταιρειών, έναντι αμοιβής περίπου 5.000 ευρώ ανά δήλωση. Όπως η ίδια υποστηρίζει, αρνήθηκε να συμμετάσχει, αντιλαμβανόμενη ότι επρόκειτο για απάτη:

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου μού είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλω τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου.

Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί, χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.

Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε, πιέζοντάς με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις.

Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου.

Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του.

Τότε ο σύντροφός μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μού φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για τη σωματική μου ακεραιότητα, καθώς ήταν εκτός εαυτού, έφυγα από το σπίτι. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε: “Να ξέρεις, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη”.

Τότε τον ρώτησα πώς υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιον. Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου. Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα, κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου τα έστειλε, καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».

Οι 15 συλλήψεις και οι βαριές κατηγορίες

Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα, εκ των οποίων τα οκτώ στην περιοχή του Αγρινίου, τα οποία, αφού διανυκτέρευσαν στη ΓΑΔΑ, οδηγήθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τη διαδικασία της δακτυλοσκόπησης και φωτογράφισης. Μεταξύ των κατηγορουμένων φέρεται να βρίσκεται και άτομο που στο παρελθόν είχε κερδίσει μεγάλο ποσό σε τυχερό παιχνίδι, ωστόσο στη συνέχεια έμεινε άνεργο, και στρατολογήθηκε από το κύκλωμα για να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας.

Οι κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι υπεράσπισης τονίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για άτομα που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να έχουν γνώση του εύρους της παράνομης δράσης.