Με τη μέθοδο των «αχυρανθρώπων» και την εισαγωγή εμπορευμάτων χωρίς παραστατικά από τη Βουλγαρία, η εγκληματική οργάνωση διοχέτευε προϊόντα σε τιμές ευκαιρίας, «ξεχνώντας» να αποδώσει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Ένα τεράστιο πλήγμα κατά της οργανωμένης φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα, εξαρθρώνοντας πολυμελές κύκλωμα που στέρησε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η οικονομική ζημιά και τα διαφυγόντα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, με τον κύκλο των συλληφθέντων να αναμένεται να διευρυνθεί.

Το «μοντέλο» της απάτης – Εισαγωγές χωρίς τιμολόγια και εταιρείες-βιτρίνα

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα καλοστημένο δίκτυο εισαγωγής προϊόντων από τη γειτονική Βουλγαρία. Τα εμπορεύματα εισάγονταν στην ελληνική επικράτεια εντελώς «μαύρα», δηλαδή χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά και τιμολόγια.

Στη συνέχεια, τα προϊόντα διοχετεύονταν στην εγχώρια αγορά σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προκαλώντας σοβαρές στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό, μέσω ενός πλέγματος εικονικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές:

Πωλούσαν τα προϊόντα εισπράττοντας κανονικά τα ποσά από τους αγοραστές.

Δεν απέδιδαν ούτε ένα ευρώ στο Δημόσιο, «ξεχνώντας» συστηματικά την καταβολή του ΦΠΑ αλλά και του φόρου εισοδήματος.

Οι «αχυράνθρωποι» και η διαρκής ανακύκλωση ΑΦΜ

Κομβικό ρόλο στην απάτη διαδραμάτιζαν οι δύο φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της οργάνωσης. Για να καλύπτουν τα ίχνη τους και να αποφεύγουν τις κατασχέσεις και τους ελέγχους των φορολογικών αρχών, χρησιμοποίησαν μια συστηματική μέθοδο «ανακύκλωσης» εταιρικών ΑΦΜ.

Μόλις μια εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη και πλησίαζε στο «στόχαστρο» των ελεγκτικών μηχανισμών, οι εγκέφαλοι την έκλειναν. Αμέσως μετά, ίδρυαν νέα εταιρική οντότητα χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» (στοιχεία ευάλωτων ή συνεργάσιμων ατόμων) που δέχονταν να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι και να παραχωρούν το ΑΦΜ τους έναντι αμοιβής.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Πάνω από 20 άτομα στη δικογραφία

Η επιχείρηση για την αποδόμηση της οργάνωσης σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ήδη τα ονόματα τουλάχιστον ακόμα 20 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό των χρηματικών ροών και την αποκάλυψη όλου του εύρους των παράνομων δραστηριοτήτων.