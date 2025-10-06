Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών. Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε με εννέα από αυτούς, να οδηγούνται στη φυλακή. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή χωρισμένοι σε δύο ομάδες, με την πρώτη να οδηγείται στα δικαστήρια το πρωί του Σαββάτου (4/10) και τη δεύτερη χθες, Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Μεταξύ των πρώτων εννέα που απολογήθηκαν ήταν και ο, κατά τη δικογραφία, αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική Αττική, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Μεταξύ των προφυλακιστέων είναι και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος.

Για την υπόθεση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων αδίκημα για το οποίο οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία σε δεύτερο στάδιο, αφού συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά οικονομικά και άλλα στοιχεία.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι το κύκλωμα κατά τα έτη 2023-2025 διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρείες προκειμένου με εικονικές συναλλαγές, να εισπράττουν χρήματα από απόδοση φόρου και επιστροφή ΦΠΑ, με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ενώπιον του Ανακριτή οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες.