Με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογητικής διαδικασίας των 20 συλληφθέντων, έκλεισε ο πρώτος μεγάλος κύκλος της δικαστικής διερεύνησης για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που δρούσε υπό τον μανδύα συνδέσμου οργανωμένων οπαδών Αθλητικού Σωματείου της Θεσσαλονίκης.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ένας εκ των κατηγορουμένων κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή. Πρόκειται για πρόσωπο που διώκεται, μεταξύ άλλων, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή, καθώς και για υπόθαλψη εγκληματία σε σχέση με το αιματηρό περιστατικό στην Καλαμαριά. Αντίθετα, οι υπόλοιποι 19 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με την πλειονότητά τους να αντιμετωπίζει πλέον την ποινή της απαγόρευσης παρακολούθησης αθλητικών αγώνων.

Δεκάδες επιθέσεις, ναρκωτικά και ληστείες

Η τρομακτική δράση της οργάνωσης αποτυπώνεται ανάγλυφα μέσα στην ογκώδη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, τα μέλη της εμπλέκονται σε:

Δεκάδες άγριες επιθέσεις οπαδικής βίας .

Συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τόσο εντός, όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων .

Ληστεία με σαφές οπαδικό υπόβαθρο .

Ως ο εγκέφαλος και αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης διώκεται ένας 30χρονος, ο οποίος ωστόσο διαφεύγει τη σύλληψη, καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η σύνδεση με τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, καθώς συνδέεται άμεσα με τη στυγερή δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, που συγκλόνισε την Καλαμαριά τον περασμένο Μάρτιο.

Στη νέα δικογραφία περιλαμβάνεται ένας 23χρονος, ο οποίος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος ως υπαίτιος για το συγκεκριμένο φονικό. Ο νεαρός κατηγορούμενος αναμένεται να κληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από την Ανακρίτρια που χειρίζεται την κύρια ανάκριση, προκειμένου να απολογηθεί για τη δική του εμπλοκή και συμμετοχή στη δομή και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.