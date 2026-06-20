Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα Σάββατο (20/6) στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για την υπόθεση του κυκλώματος της «πειρατικής» συνδρομητικής τηλεόρασης.

Κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 10 ώρες, ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι δύο, η 39χρονη σύζυγος του ιδιωτικού υπαλλήλου και ο 36χρονος αδερφός της. Στην μεν γυναίκα η εγγύηση που επιβλήθηκε ήταν 20.000 ευρώ, στον δε αδερφό της 30.000 ευρώ.

Και στους δύο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα των περιοχών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους, οι τρεις άνδρες ισχυρίστηκαν ότι αποτελούσαν τον τελευταίο τροχό της αμάξης και πρόσθεσαν πως, άλλοι είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Η 39χρονη από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμιά σχέση με όσα της αποδίδονται και αρνήθηκε ότι είναι μέλος του κυκλώματος.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι άλλοι 3 συλληφθέντες, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται τον 63χρονο που συνελήφθη στη Σάμο και τους δύο γιους του οι οποίοι εντοπίστηκαν στην Αθήνα και στην Κέρκυρα.

Πηγή: ΕΡΤ