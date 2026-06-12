Αποκαλυπτικοί διάλογοι και στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας δείχνουν τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα που είχε απλώσει τα πλοκάμια του από τις Πολεοδομίες του Βόρειου Τομέα της Αθήνας μέχρι το… κατώφλι των Υπουργείων, αφού γίνεται αναφορά και σε «Γενικό που έβαλε το χέρι του».

Η υπόθεση, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών, περιλαμβάνει σοκαριστικές αναφορές σε ανώτατα στελέχη, παρεμβάσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, καθώς και ηχηρά ονόματα που φέρονται να εμπλέκονται στις συνομιλίες με τους αρχηγούς της οργάνωσης.

Οι διάλογοι που είχε το κύκλωμα με τον γιο πρώην ανώτατου δικαστικού

Ανακατάταξη στα δεδομένα της έρευνας φέρνει η αποκάλυψη των συνομιλιών γιου πρώην ανώτατου δικαστικού, με τον 59χρονο φερόμενο ως «αρχηγό» του κυκλώματος, Θεόδωρο Μ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο γιος του δικαστικού λειτουργού επικοινώνησε με τον «αρχηγό» για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής, ζητώντας να συναντηθούν ώστε να διευθετηθεί «ένα θέμα που έχει». Πρόκειται για γιο πρώην ανώτατου δικαστικού λειτουργού, που ως δικηγόρος επικοινωνεί με τον 59χρονο αρχηγό του κυκλώματος Θεόδωρο Μ. και ζητά τη βοήθειά του για να βγάλουν μια γνωμοδότηση για μάντρα ακινήτου. Επιμένει μάλιστα ότι θέλει να αναβληθεί η υπόθεση.

Από στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Θεόδωρος Μ. μεσολάβησε σε μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β’ Βορείου Τομέα για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου.

Μετά τη θετική έκβαση της υπόθεσης, ακολουθεί ο εξής χαρακτηριστικός διάλογος:

Η εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα

Στο κάδρο των ερευνών βρέθηκαν και αναφορές σε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, με κυριότερη αυτή σε Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, που όπως αναφέρουν οι διάλογοι στη δικογραφία «έβαλε το χέρι του».

Αφορμή στάθηκε διάλογος που κατέγραψε ο «κοριός» της αστυνομίας, στον οποίο υφισταμένη του «Γενικού» συνομιλεί με την εγκέφαλο του κυκλώματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι για τη διευθέτηση συγκεκριμένης υπόθεσης «έβαλε το χέρι του και ο Γενικός».

Σημειώνεται ότι τρεις γενικοί γραμματείς Υπουργείων έχουν υποβάλλει παραιτήσεις το τελευταίο διάστημα. Χθες παραίτηση υπέβαλε από τη θέση του γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου, του οποίου υφισταμένη φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα. Μάλιστα, πρόκειται για την γυναίκα που στους διαλόγους ακούγεται να λέει πως «έβαλε το χέρι του και ο γενικός».

Ο ίδιος ο Γιώργος Διδασκάλου σε ανάρτησή του ανέφερε: “Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η παραίτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθόσον διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του γ.γ.. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης. Όσον αφορά το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ. ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο υπουργείο από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του“.

Πριν μερικές ημέρες είχε προηγηθεί η παραίτηση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, που επικαλέστηκε επισήμως προσωπικούς λόγους. Εν τούτοις, αποκαλύφθηκε η εμπλοκή στενών συγγενών του στην κορυφή της πυραμίδας του σκανδάλου για τις πολεοδομίες στα Βόρεια προάστια.

Εξάλλου, στο φωτογραφικό υλικό της δικογραφίας αποτυπώνονται στιγμιότυπα με κουτιά γλυκών μετά από μίζες που έπαιρνε το κύκλωμα και στους διαλόγους γίνεται αναφορά σε άδεια ακινήτου που ανήκει σε πρώην Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι δεν προέκυψε εμπλοκή του ιδιοκτήτη. Πρόκειται για τον προ μηνών παραιτηθέντα γενικό γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνο Λογοθέτη.

Η πίεση των ιδιοκτητών και οι μεσολαβητές

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν επίσης την έντονη πίεση που ασκούσαν οι ιδιώτες προς τα μέλη του κυκλώματος προκειμένου να κλείσουν γρήγορα οι εκκρεμότητες των ακινήτων τους:

69χρονη: «Να σου πω τα υπόλοιπα, δεν ξέρω το σκέφτηκες; Που μου είπες ότι σε ρώτησε (ο μηχανικός) τι και πως, τι θέλω;» 59χρονος αρχηγός: «Ναι βεβαίως, ναι του είπα».

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποκωδικοποίηση των ψηφιακών και τηλεφωνικών καταγραφών, προκειμένου να εντοπιστεί το σύνολο των προσώπων που εμπλέκονται και πλήρωσαν τις παράνομες υπηρεσίες του κυκλώματος των Πολεοδομιών.