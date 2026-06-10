Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τα ξημερώματα, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι έξι βασικοί κατηγορούμενοι για το εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους, κρίνοντας ότι οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα επιβαρυντικά στοιχεία υπερτερούν των ισχυρισμών τους.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι υπηρεσιών δόμησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, αντιμετωπίζουν βαριές διώξεις για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αν και κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, η ροή του «μαύρου» χρήματος που αποτυπώνεται στη δικογραφία αποδείχθηκε καταλυτική για την προσωρινή τους κράτηση.

«Ταρίφες» και μίζες σε κουτιά γλυκών

Συναντήσεις σε καφετέριες και πάρκινγκ, χρήματα που δίνονταν μέσα σε σακούλες, είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ογκοδέστατη δικογραφία των Αδιάφθορων της ΕΛΑΣ για τους έξι κατηγορούμενους που πήραν αργά χθες το βράδυ το δρόμο για τη φυλακή.

Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσιάζει η Ζούγκλα καταγράφεται παραμονές Χριστουγέννων , η «Αρχηγός» Χ.Α ,Γενική Γραμματέας σε μεγάλο Δήμο της Αττικής να παραλαμβάνει από ιδιώτη μηχανικό σακούλα η οποία είχε μέσα ένα κουτί με γλυκά. Η σακούλα αφέθηκε πάνω στο τραπέζι και όταν ο μηχανικός αποχώρησε, η «Αρχηγός» αφού πρώτα έκανε έλεγχο του χώρου για το ποιος την βλέπει στη συνέχεια άρχισε να επεξεργάζεται τη σακούλα και οι κινήσεις των χεριών της παρέπεμπαν σε ..μέτρημα χρημάτων. Η επόμενη κίνηση ήταν να ανοίξει το πορτοφόλι της

Λίγα λεπτά αργότερα μπήκε στην καφετέρια και άλλη κατηγορούμενη η οποία πήρε από την «Αρχηγό « τη σακούλα με τα… γλυκά.

Στο κάδρο των ερευνών και ακίνητο πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου

Οι συναντήσεις έγιναν για αρχειοθέτηση καταγγελίας για άδεια ακινήτου που ανήκει σε πρώην Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι δεν προέκυψε εμπλοκή του ιδιοκτήτη .

Η «Αρχηγός» ήταν η τελευταία που απολογήθηκε χθες, και όχι τυχαία, καθώς φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα. Διαφήμιζε τις γνωριμίες της και επικοινωνούσε και εκείνη με τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες μηχανικούς ενώ καθοδηγούσε ,όπως και ο σύζυγός της τους κατηγορούμενους υπαλλήλους για τις ενέργειες τους προκειμένου να ικανοποιηθούν με το αζημίωτο τα .. παράτυπα αιτήματα των ιδιωτών.

Για να μην δώσουν στόχο μιλούσαν με συνθηματικά όπως «καφές» που αντιστοιχούσε σε χρήματα ενώ ενδεικτική είναι η φράση που χρησιμοποίησε κατηγορούμενη προισταμένη στην Αρχηγό « Και θέλω να βρεθούμε δηλαδή μπορώ και να βρεθούμε κιόλας..Θέλω να σου κάνω ένα χριστουγεννιάτικο για το καλό, παιδί μου ..Για να σου δώσω το γούρι σου».

Στα χέρια των διωκτικών αρχών βρίσκεται πλούσιο ψηφιακό και φωτογραφικό υλικό, προϊόν φυσικών και ψηφιακών παρακολουθήσεων. Σε αυτό καταγράφονται με απόλυτη σαφήνεια οι στιγμές των συναλλαγών του κυκλώματος, που συναντιόταν σε καταστήματα εστίασης και έδειχνε να πίνει καφέδες και να κάνει απλές κοινωνικές συναναστροφές, ενώ στην πραγματικότητα σε κάθε κουτί με γλυκά που κουβαλούσαν μετέφεραν και μοίραζαν τα χρήματα που είχαν αποκομίσει από τις δωροληψίες και τα… γρηγορόσημα.

Η δράση του κυκλώματος ήταν λίγο πολύ γνωστή στους κύκλους των μηχανικών και όλα ξεκίνησαν ουσιαστικά από δύο καταγγελίες με τον Αρχηγό και έναν από τους κατηγορούμενους να έχουν ελεγχθεί και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ανακριβή Πόθεν Έσχες.

Η χάρη τους έφθασε μέχρι και τη Μύκονο για μείωση προστίμου σε αυθαίρετο ενώ το ζευγάρι των «Αρχηγών» έχτιζε σπίτι και στην Κύθνο .

«Φυλακή δεν πάμε» έγραφαν σε ιδιόχειρο σημείωμα , μόνο που τελικά υπολόγιζαν χωρίς τους …Αδιάφθορους της ΕΛΑΣ που τους παρακολουθούσαν .

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν τις μεθόδους της οργάνωσης: οι εμπλεκόμενοι απέφευγαν να κινούν υποψίες μεταφέροντας δεσμίδες των 50 και 100 ευρώ, κρυμμένες μέσα σε κουτιά από γλυκά επώνυμων ζαχαροπλαστείων, τα οποία αντάλλασσαν κατά τις συναντήσεις τους.

Οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση στο ζευγάρι των υψηλόβαθμων υπαλλήλων που υπηρετούσε σε θέσεις-κλειδιά στις Πολεοδομίες των Βορείων Προαστίων και είχε συγγενική σχέση (ο κουνιάδος και η σύζυγός του) με τον προσφάτως παραιτηθέντα γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιο Μπακογιάννη.