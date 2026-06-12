Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις Πολεοδομίες, καθώς οι έξι προφυλακισμένοι πλέον κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και την κατηγορία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Επένδυαν σε ακίνητα και αποταμίευαν ακόμα και σε λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού τα «φακελάκια» από τις «εξυπηρετήσεις» που έκαναν σε πολεοδομικές υποθέσεις.

Για το αρχηγικό ζευγάρι οι αρχές ανακάλυψαν ότι μέρος των χρημάτων αποταμιεύεται από την μητέρα της Αρχηγού, Γενική Γραμματέα σε μεγάλο δήμο της Αττικής, σε τραπεζικούς της λογαριασμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην Αγγλία αλλά και στο σπίτι της στο Μαρούσι.

Μάλιστα στην Αγγλία η «Αρχηγός» παραδέχθηκε ότι έχει 70.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ιδιόχειρη σημείωση της 50χρονης που παρουσιάζει η Ζούγκλα με ημερομηνία 8.02.2021 αναφέρει τη μεταφορά του ποσού των 107.000 δολαρίων και του ποσού των 99.000 ευρώ από τράπεζα του εξωτερικού στην Ελλάδα.

Παράλληλα σε συνομιλία με συγγενικό πρόσωπο του συζύγου της γίνεται αντιληπτό ότι προσπαθούν να ξεπλύνουν 300.000 – 400.000 ευρώ σε ακίνητα.

Μάλιστα ο συγγενής αναφέρει: « Και μάλιστα περίμενε λίγο σκέφτηκα το εξής… για να μπορέσετε και εσείς να νομιμοποιήσετε όλα αυτά τα πράγματα…γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να ναι…θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά στο όνομά μου και μετά να στα παραχωρήσω, οτιδήποτε άλλο».

Ο «Αρχηγός» αντιλαμβανόμενος ότι ήδη έχουν δώσει στοιχεία ενοχής τους διακόπτει άμεσα την επικοινωνία αναφέροντας: «Θα τα πούμε δια ζώσης μόνο…μόνο»

Μέσα σε όλα αυτά, οι δυο κατά τα άλλα δημόσιοι υπάλληλοι έχτιζαν και εξοχικό στην Κύθνο.

Ένας άλλος κατηγορούμενος αναζητούσε να αγοράσει ακίνητο με «ρήτρα» την αποπληρωμή τουλάχιστον 100.000 ευρώ σε μετρητά ως «μαύρα ενώ υπήρχε και άλλος κατηγορούμενος που επένδυε σε έργα τέχνης όπως πίνακες και γλυπτά

Μάλιστα έδινε ακόμα και 15.000 ευρώ για να αγοράσει ένα έργο τέχνης .