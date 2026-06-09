Ενώπιον του Ανακριτή Διαφθοράς βρίσκονται για να απολογηθούν οι έξι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να συγκροτούσαν εγκληματική οργάνωση σχετική με πολεοδομίες. Η ομάδα αυτή, εκμεταλλευόμενη τις θέσεις των μελών της σε καίριες κρατικές υπηρεσίες, παρείχε, με το αζημίωτο, διευκολύνσεις για υποθέσεις πολεοδομικού χαρακτήρα.

Οι εμπλεκόμενοι – πέντε δημόσιοι υπάλληλοι που στελέχωναν διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός – προσήχθησαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, 9 Ιουνίου, στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απαντήσουν στο βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν.

Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, τα ηνία της οργάνωσης κρατούσε ένα ζευγάρι που κατείχε κομβικές θέσεις στην Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι και αναμένεται να περάσουν τελευταίοι το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Οι δύο αυτοί βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται ως οι ενορχηστρωτές της δράσης της ομάδας, καθώς σχεδίαζαν τη στρατηγική, συντόνιζαν τις επαφές του δικτύου και καθόριζαν την ταρίφα για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν η παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η μείωση προστίμων, καθώς και άλλες σχετικές πολεοδομικές εκκρεμότητες.

Ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του, κάθε κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις εξής κατηγορίες: