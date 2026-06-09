Ενώπιον του Ανακριτή Διαφθοράς θα παρουσιαστούν οι έξι συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, εκ των οποίων ορισμένοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες.

Αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ο Μ.Θ ο οποίος κατείχε θέση κλειδί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Αττικής μετά την μετακίνησή του από την Υπηρεσία Δόμησης Κηφισιάς όπου και εκεί είχε σημαντική θέση για 15 ολόκληρα χρόνια. Όπως αναφέρουν οι Aρχές: «γνώριζε τρόπους διεκπεραίωσης παράτυπων υποθέσεων με φαινομενικά νομότυπο τρόπο».

Ήταν το πρόσωπο που κανόνιζε δια ζώσης συναντήσεις με τους ιδιώτες μηχανικούς και έδινε τις κατευθύνσεις για τις παράτυπες οικοδομικές άδειες.

Η πρώτη συνάντηση γινόταν στο γραφείο του για μία πρώτη «συζήτηση». Στη συνέχεια μελετούσε τα έγγραφα και έδινε οδηγίες ώστε να τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκριθούν από τα αρμόδια συμβούλια.

Στενοί του συνεργάτες ήταν άλλοι δύο κατηγορούμενοι -υπάλληλοι στην Υ.ΔΟΜ Κηφισιάς τους οποίους γνώριζε εξαιτίας της θητείας του εκεί. Με τον έναν από αυτούς συνεργαζόταν για την έκδοση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και με τον άλλο για θέματα αυθαιρέτων, φυσικά με το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο.

Ρόλο κλειδί είχε και η σύζυγός του, Χ.Α , που ήταν η Γ.Γ. σε μεγάλο δήμο της Αττικής επιφορτισμένη διευθέτησης υποθέσεων στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Οι συναντήσεις της γίνονταν όχι μόνο στο γραφείο της αλλά και σε καφετέριες.

Τα μέλη του κυκλώματος προσπαθούσαν να λένε όσο το δυνατόν λιγότερα στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες για να μην εντοπιστούν, αγνοώντας ότι καταγράφονται από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. που είχε ενεργοποιηθεί μετά από καταγγελίες.

Σε κάποιες συνομιλίες, όμως ήταν ..απρόσεκτοι Όπως αυτή που γίνεται με έναν άντρα και μέλος του κυκλώματος. Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η οικοδομική άδεια σε ακίνητο στην Εκάλη.

ΆΝΤΡΑΣ: Να τον κάνουμε με κάποιον δικό σου, εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Μου είπε έχω..έχει εντολή ..μου δωσε εντολή ο ιδιοκτήτης, είναι ο Κ. σε ξέρει λέει, τώρα δεν ξέρω τι σε ξέρει. Με την καλή έννοια από άλλους κατασκευαστές και θέλει να κάνει τη δουλειά, να προχωρήσει τι λεφτά να δώσει. Όχι παράνομα πράγματα. Κατάλαβες τι εννοώ.

Μέλος Κυκλώματος: Κοίταξε πρέπει πρέπει ρε όχι δεν είπα εγώ ότι θα είναι παράνομα .Εγώ άλλο λέω τώρα .Πρέπει να βγει άδεια .Για να πάρεις την έγκριση πρέπει να βγει άδεια νόμιμη όμως.

Ο ίδιος άνθρωπος επικοινωνεί στη συνέχεια με τον «Αρχηγό».

Άντρας: Κηφισιά θέλω να βρεθούμε να κάνουμε ένα ραντεβού να σου πω ένα ..

«Αρχηγός»: Θέλεις να περάσεις το απόγευμα από το σπίτι ;

«5.000 ευρώ για άδεια σε ακίνητο στην Κηφισιά»

Στις 26.03.2026 ο «Αρχηγός» κατηγορείται ότι απαίτησε 5.000 ευρώ για την έκδοση προέγκρισης αδείας μέσω άλλου μέλους της οργάνωσης για ακίνητο στην Κηφισιά.Είχαν προηγηθεί συναντήσεις και συννενοήσεις με τον «Αρχηγό « να απαντά ότι «θα τα πούνε από κοντά» θέλοντας έτσι να αποφύγει να ειπωθεί κάτι που θα τον ενοχοποιούσε.

Όταν μάλιστα ο ενδιαμέσος στις συννενοήσεις με τον ενδιαφερόμενο, τον ενημέρωσε ότι θα ζητήσει προκαταβολή τα μισά χρήματα ο «Αρχηγός» τον διέκοψε αναφέροντας:

«Να του πεις δική σου δουλειά είναι ότι θέλεις να του πεις» και τον άντρα να απαντά «καλά θα τα πούμε από κοντά δεν συμφωνώ με αυτό»

Ενδεικτική είναι η συνομιλία

Άντρας: Άκου εκεί .Τι να θέλω ; Να σου πω στον Α…το σηκώνεις.Σε εμένα δεν το σηκώνεις ε; Εντάξει το κρατάω εγώ .Να το ξέρεις.Λοιπόν ε;

«Αρχηγός»: Καλά θα σου πω πράγματα που θα μαστε μοναχούλια μας. Λέγε ρε..

Ενώ λίγα λεπτά αργότερα καταγράφονται να λένε:

Άντρας: Και να ξέρω και πόσο γρήγορα πόσο πιο γρήγορα μπορώ να το κάνω..επειδή θα με βοηθήσεις, θέλω να σε πληρώσω κιόλας να μην το κάνουμε τζάμπα.

«Αρχηγός»: Καλά,καλά,καλά.

Άντρας: Να πούμε αυτά ,κατάλαβες τι εννοώ ..

«Αρχηγός»: Ναι ναι ναι. Να με πληρώσεις.