Σοκ προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μιας νεαρής κοπέλας 18 ετών από έναν άνδρα μέσα στο καράβι που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά – Κυλλήνη, με τον κατηγορούμενο να οδηγείτε στη φυλακή με απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 30/8, στο επιβατικό πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Σάμη Κεφαλληνίας.

Ο πλοίαρχος του καραβιού, ενημέρωσε το Λιμαναρχείο Κυλλήνης ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας με ασελγείς πράξεις προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας ομοεθνούς του, 18χρονης φοιτήτριας, την στιγμή που αμφότεροι βρίσκονταν στα καθίσματα αεροπορικού τύπου, την ώρα μάλιστα που το θύμα κοιμόταν.

Η πράξη του 47χρονου κατηγορούμενου έγινε αντιληπτή από τον πατέρα της κοπέλας και άλλους επιβάτες, και μετά την ενημέρωση του πλοίαρχου προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ο αλλοδαπός τέθηκε σε επιτήρηση από το προσωπικό του πλοίου, μέχρι να γίνει η αφιχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Κατά τον απόπλου του καραβιού, άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης συνέλαβαν αμέσως τον 47χρονο, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας που μετά την σε βάρος του κίνηση της ποινικής δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα, που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δίκη στο αυτόφωρο έγινε το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, με τον 47χρονο να κρίνεται ένοχος και να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.

Ο κατηγορούμενος θα εκτίσει έναν μήνα φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ενώ για το υπόλοιπο της ποινής θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.