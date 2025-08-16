Η είδηση της εισαγωγής του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γεγονός, έφερε στο προσκήνιο τη σημασία της ψυχικής υγείας και την ανάγκη κοινωνικής στήριξης σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένες πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα του τραγουδιστή προσκόμισαν το πρωί της ίδιας ημέρας, εισαγγελική παραγγελία στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, όπου και την κατέθεσαν.

Ακολούθως, αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο, το Δρομοκαΐτειο.

Μέσω του δικηγόρου του, ο καλλιτέχνης κατήγγειλε ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα, έγινε με δόλιο τρόπο από μέλη της οικογένειάς του, με σκοπό τη «φυσική του εξόντωση» και την προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η νοσηλεία του, πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες, πριν προχωρήσει σε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του, για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Κύμα συμπαράστασης στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η υπόθεση προκάλεσε ευρεία κινητοποίηση στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς φίλους και συναδέλφους του τραγουδιστή να εκφράζουν δημόσια τη συμπαράστασή τους και να αναδεικνύουν την προσωπικότητα και το ήθος του.

Την αρχή έκανε η τραγουδίστρια Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία έχει ανοίξει και στο παρελθόν τον διάλογο για την κατάθλιψη. Σε ανάρτησή της τόνισε πως η αναζήτηση βοήθειας για την ψυχική υγεία, αποτελεί πράξη θάρρους και ότι η κοινωνία πρέπει να προσφέρει στήριξη αντί για κριτική και κουτσομπολιά.

Η συγκινητική ιστορία που θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου

Με συγκινητικά λόγια ο ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου μοιράστηκε μια άγνωστη πτυχή της ζωής του καλλιτέχνη, περιγράφοντας μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα και βοήθησε, ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, χωρίς να ζητήσει δημόσια αναγνώριση.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, τόνισε την ανιδιοτέλεια και την γενναιοδωρία του τραγουδιστή και εξέφρασε την ελπίδα ότι η αλήθεια και η αγάπη θα επικρατήσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stratos Tzortzoglou (@stratostzortzoglouofficial)

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

Παράλληλα, η ηθοποιός και μακροχρόνια φίλη του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια παλιά κοινή τους φωτογραφία, εκφράζοντας τη στήριξή της.

Αντίστοιχα, ο επιχειρηματίας και κουμπάρος του τραγουδιστή, Βαγγέλης Μητρογιάννης, κατήγγειλε μέσα από βίντεο στο Instagram προσπάθειες ορισμένων μελών της οικογένειας να υπονομεύσουν τον καλλιτέχνη, αναφέροντας, ότι η αλήθεια, περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση των δικηγόρων του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vagelis Mitrogiannis (@vagelismitrogiannis)

Οι αναρτήσεις του Γιώργου Τσαλίκη, της Μαριάς Αντωνά και άλλων

Ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης, με μήνυμά του, κάλεσε όλους να αντιμετωπίζουν με σεβασμό και αγάπη ζητήματα ψυχικής υγείας, αποτρέποντας το δημόσιο «κανιβαλισμό» και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον φίλο του.

Η παρουσιάστρια Μαρία Αντωνά επεσήμανε τη σημασία της ψυχικής υγείας ως δικαιώματος και κάλεσε την κοινωνία να σταματήσει τις κρίσεις και να δείξει κατανόηση, υπενθυμίζοντας, ότι πίσω από κάθε χαμόγελο, μπορεί να κρύβεται μια αόρατη μάχη.

Τέλος, η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, τόνισε πως η διακριτικότητα και η αθόρυβη στήριξη, είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία σε τέτοιες στιγμές, καθώς η φροντίδα που εκτίθεται δημόσια πολλές φορές προκαλεί περισσότερη ζημιά παρά ανακούφιση.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ανοίγοντας μια ευρύτερη συζήτηση για την ψυχική υγεία και τις κοινωνικές ευθύνες απέναντι στους ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.