Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση, με αφορμή διαφωνία για την προτεραιότητα στο οδόστρωμα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας 55χρονος οδηγός βαν ήρθε σε έντονο διαπληκτισμό με 49χρονο οδηγό αυτοκινήτου.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, όταν ο 55χρονος απείλησε τον άλλον οδηγό με τσεκούρι, ενώ παράλληλα προκάλεσε υλικές ζημιές στο όχημά του με το ίδιο αντικείμενο.

Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας Ζ, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.