Περιπετειώδες αλισβερίσι ναρκωτικών με άσχημη κατάληξη για τους εμπόρους ήταν αυτό που έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας. «Πρωταγωνιστές» ένας 25χρονος που είχε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι του και ένας νεαρός, που εντοπίστηκε μόλις είχε αγοράσει κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν βάλει στο στόχαστρο τους, τους δυο νεαρούς και παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι έγινε το ραντεβού και τα ναρκωτικά άλλαξαν χέρια, προσπάθησαν να συλλάβουν τον 25χρονο και τον 20χρονο. Όμως ο τελευταίος, προσπάθησε να ξεφύγει και να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά.

«Αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, απέρριψε σε προαύλιο χώρο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα, μέσα σε σακίδιο που περιείχε επίσης κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 13 γραμμαρίων και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με κοκαΐνη, μικτού βάρους 47 γραμμαρίων». Στο τέλος όμως βρέθηκε με χειροπέδες και οι αστυνομικοί που τον παρακολουθούσαν ήξεραν με ποιον είχαν να κάνουν. Πριν από δυο χρόνια περίπου, τον Οκτώβριο του 2024, είχε συλληφθεί να διακινεί ναρκωτικά έξω από σχολείο.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 25χρονου όπου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, απλωμένες σε όλους τους χώρους.

Δείτε το βίντεο

Συνολικά από την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-73 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 75.080 γραμμαρίων,

-3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 708 γραμμαρίων,

-αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους -23- γραμμαρίων

-αεροβόλο πιστόλι, μετά του γεμιστήρα του κενού φυσιγγίων,

-μαχαίρι τύπου ματσέτα,

-2 Ι.Χ. μοτοσικλέτες,

-3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-υφασμάτινο κυτίο διανομής,

-προστατευτικό κράνος μηχανής,

-χάρτινο κυτίο, χρώματος καφέ, με υπολείμματα αφρού πολυουρεθάνης και

-το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ.

Με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και των χρηματικών ποσών, το προσδοκώμενο όφελος από την εγκληματική δράση ξεπερνά τις 420.000 ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.