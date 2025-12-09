Σε μια ωμή παραδοχή της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου στον Χολαργό προχώρησε, μέσω βίντεο τριών λεπτών στο TikTok, ένας από τους δύο νεαρούς που φέρονται να έστησαν την ενέδρα, χρησιμοποιώντας ως «δόλωμα» ένα ανήλικο κορίτσι.

Στο επίμαχο βίντεο ο νεαρός ακούγεται να δηλώνει χωρίς περιστροφές: «Τρεις μαχαιριές του ρίξαμε. Τις δύο εγώ και τη μία ο φίλος μου. Τίποτα άλλο». Ο ίδιος αποκαλύπτει, επίσης, πως έχει «ποινικό παρελθόν», σπεύδοντας ωστόσο να υποστηρίξει ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον αν δεν με πείραζε πρώτος». Όπως ισχυρίζεται, το θύμα ήταν εκείνο που επιτέθηκε αρχικά με μαχαίρι και ο ίδιος «έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αιματηρή επίθεση ο 14χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ τα πρώτα σωτήρια λεπτά δέχθηκε βοήθεια από θαμώνες καφετεριών της περιοχής, καθώς και από φαρμακοποιό.

Με προκλητικό ύφος, ο νεαρός στο βίντεο επιμένει: «Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν καβγά δεν φταίει μόνο ο ένας», προσθέτοντας ότι και στο παρελθόν, όπως λέει, του είχαν «στήσει ενέδρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Η καταγγελία του 14χρονου

Στην επίσημη κατάθεσή του στις Αρχές για το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (6/12), ο 14χρονος περιέγραψε πως όλα ξεκίνησαν έπειτα από διαδικτυακό ραντεβού που είχε κανονίσει με μία συνομήλική του. Όταν έφτασε στο προκαθορισμένο σημείο, εμφανίστηκαν δύο κορίτσια μαζί με τους δύο ανήλικους δράστες.

Ακολούθησε η επίθεση: οι δύο νεαροί του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν τρεις φορές – μία στο ισχίο και δύο στους γλουτούς. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο τραυματισμένος 14χρονος κατέφυγε σε κοντινή καφετέρια για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Οι δύο δράστες αναζητούνται από τις Αρχές.

«Τσακωθήκαμε και απλά με μαχαίρωσαν. Μου την είχαν στήσει», δήλωσε το θύμα στο Mega.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές: «Το παιδί ήρθε εδώ αιμόφυρτο. Το πρώτο που έκανα ήταν να καλέσω ασθενοφόρο και μετά την αστυνομία, για να μην υπάρξει μπλέξιμο. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε καν να μιλήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.