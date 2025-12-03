Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης 2/12 στην Κυπαρισσία, όταν τέσσερα άγνωστα άτομα απήγαγαν έναν 46χρονο άνδρα την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κινήθηκαν με απόλυτη αποφασιστικότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Τη στιγμή που ο 46χρονος έφτανε έξω από την κατοικία του, οι τέσσερις τον αιφνιδίασαν, του έστησαν ενέδρα και με τη χρήση βίας τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό τους, το οποίο εξετάζεται αν ήταν κλεμμένο.

Ο 46χρονος κτηνίατρος από την Κυπαρισσία, ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι έπεσε θύμα οργανωμένης επίθεσης με στόχο μεγάλο χρηματικό ποσό που όπως ανέφερε, διατηρούσε στο πατρικό του σπίτι στην περιοχή των Σεπολίων.

Οι απαγωγείς τον μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο έξω από την Κυπαρισσία, προς την περιοχή της Τσακώνας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, τέσσερα άτομα τον προσέγγισαν αιφνιδιαστικά, τον απείλησαν και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε απομονωμένη παραθαλάσσια τοποθεσία στη περιοχή του Βασιλικού, όπου, υπό καθεστώς φόβου και πίεσης, τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πληροφορίες για κρυμμένο χρηματικό ποσό ύψους περίπου 180.000 ευρώ.

Εκεί, δύο από τους δράστες πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του και επέστρεψαν στην κατοικία, όπου αφαίρεσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, ενώ οι άλλοι δύο παρέμειναν μαζί του, κρατώντας τον ουσιαστικά όμηρο.

Αφού ολοκλήρωσαν τις κινήσεις τους, οι δράστες επέστρεψαν στο σημείο όπου κρατούσαν τον 46χρονο και όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στα δύο οχήματα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Βασιλικού, όπου εγκατέλειψαν το θύμα μαζί με το αυτοκίνητό του, χωρίς όμως τα κλειδιά και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της απαγωγής του, οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν και μετρητά ύψους 25.000 ευρώ. Αφού τον εγκατέλειψαν, ο 46χρονος κατάφερε να κινηθεί πεζός μέχρι κοντινό καφενείο, από όπου ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

