Στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες με το πρόσχημα της χορήγησης οικονομικών επιδομάτων, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές στην Κυπαρισσία, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου.

Η 30χρονη, προσποιούμενη τη λογίστρια, επιχείρησε να αποσπάσει 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ από 73χρονη.

Ωστόσο, η ηλικιωμένη υποψιάστηκε την απάτη, ειδοποίησε την Αστυνομία και η δράστιδα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα της παραλαβής. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι λίγες ώρες νωρίτερα η ίδια ομάδα είχε αποσπάσει 7.000 ευρώ από πολίτη στο Χάβαρι Ηλείας.

Η παγίδα της «λογίστριας» και η αντίδραση της 73χρονης

Η 30χρονη, μαζί με συνεργούς της, κάλεσε στο τηλέφωνο 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισσίας.

Προσποιούμενη τη λογίστρια, υποστήριξε ότι η ηλικιωμένη ήταν δικαιούχος οικονομικού επιδόματος.

Με το πρόσχημα ότι απαιτείται «φωτογράφιση» των περιουσιακών της στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, της ζήτησε να συγκεντρώσει όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στο σπίτι. Η 73χρονη ανέφερε ότι διέθετε 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.

Ωστόσο, η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε εγκαίρως την απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Σύλληψη επ’ αυτοφώρω έξω από το σπίτι

Όταν η 30χρονη εμφανίστηκε στην οικία της 73χρονης για να παραλάβει τη «λεία» των 14.000 ευρώ, οι αστυνομικοί επενέβησαν και της πέρασαν χειροπέδες επ’ αυτοφώρω.

Από την προανάκριση που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η 30χρονη και η ομάδα της είχαν χτυπήσει λίγες ώρες νωρίτερα στο χωριό Χάβαρι Ηλείας, αποσπώντας από πολίτη 7.000 ευρώ, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία.

Ακόμη τέσσερα άτομα στη δικογραφία – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς.

Στην κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούνταν για τις επικοινωνίες με τα θύματα. Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πληθώρα τηλεφωνικών συσκευών και αριθμών, προκειμένου να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες των Διωκτικών Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, καθώς και για τη διερεύνηση της εμπλοκής τους σε παρόμοιες απάτες σε άλλες περιοχές της χώρας.