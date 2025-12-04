Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας για την πρωτοφανή υπόθεση απαγωγής του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Δύο ύποπτα οχήματα με πλαστές πινακίδες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικές Αρχές επικεντρώνονται σε δύο οχήματα που καταγράφηκαν στην περιοχή της Κυπαρισσίας, το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απαγωγή, και φαίνεται να έφεραν πλαστές πινακίδες. Οι έρευνες περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού από την επιχείρηση του 47χρονου, από σημεία γύρω από το σπίτι του, αλλά και από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι το Βασιλικό Οιχαλίας, όπου εγκατέλειψαν το θύμα.

Επαγγελματισμός και ακραία μέτρα από τους δράστες

Οι απαγωγείς φέρονται να έδρασαν με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας ακόμη και χλωρίνη μέσα στην οικία του κτηνιάτρου, προκειμένου να εξαφανίσουν πιθανά αποτυπώματα και να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών. Από το σπίτι, κοντά στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, απέσπασαν περίπου 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο. Παράλληλα, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν όπλο για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με μεγαλύτερα χρηματικά ποσά που θεωρούσαν ότι κατείχε.

Απαιτούσαν 180.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες πίεζαν τον 47χρονο να αποκαλύψει την κρυψώνα περίπου 180.000 ευρώ σε σπίτι που διατηρεί στα Σεπόλια Αττικής. Είχαν σχεδιάσει μάλιστα να τον μεταφέρουν στην Αθήνα, ώστε να τους οδηγήσει στο σημείο όπου πίστευαν ότι βρίσκονταν τα χρήματα.

Αυτοκίνητο, κλειδιά και εγκατάλειψη

Κατά τη διαφυγή τους, οι απαγωγείς αφαίρεσαν και το αυτοκίνητο του θύματος. Το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο Βασιλικό του Δήμου Οιχαλίας, στο ίδιο σημείο όπου βρέθηκε και ο 47χρονος, ωστόσο οι δράστες κράτησαν τα κλειδιά, καθιστώντας αδύνατη την άμεση μετακίνησή του.

Προσποιήθηκε λιποθυμία

Ο 47χρονος κατάφερε να ξεφύγει, προσποιούμενος ότι βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και ότι κινδυνεύει η ζωή του, αναγκάζοντας τους απαγωγείς να τον αφήσουν. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης, έφτασε ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες στο καφενείο του Βασιλικού, όπου ζήτησε βοήθεια και ειδοποίησε τις Αρχές.

Εξετάζονται προσωπικές και οικονομικές διαφορές

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εξετάζουν και πρόσωπα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με την απαγωγή. Παράλληλα, λαμβάνονται συνεχώς νέες καταθέσεις από τον ίδιο, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.