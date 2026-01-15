Περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01) στην Κυψέλη.

Άγνωστος άνδρας θώπευσε 16χρονο μαθητή μέσα στο αστικό λεωφορείο 022.

Ο 50χρονος επιβιβάστηκε από τη στάση «Αιγύπτου» και προσέγγισε τον ανήλικο. Θώπευσε το παιδί και εκείνο έντρομο, κατέβηκε από το λεωφορείο.

Ο άνδρας, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, ακολούθησε τον μαθητή και του πρότεινε ερωτική συνεύρεση έναντι χρημάτων, με τον 16χρονο να βάζει τις φωνές και να ζητάει βοήθεια από τον υπάλληλο καταστήματος επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη.

Ο υπάλληλος άμεσα κάλεσε το «100» και ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή.

Οι Αρχές τον αναζητούν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ανήλικος έχει δώσει αναλυτική περιγραφή του συγκεκριμένου ανθρώπου και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.