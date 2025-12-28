Τραγωδία σημειώθηκε στην Κυψέλη, το μεσημέρι της Κυριακής, (28/12).

Άνδρας, 74 ετών μαχαίρωσε τη σύζυγό του στο λαιμό μέσα στο διαμέρισμά τους στην οδό Λοκρίδος 35.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης όταν αντίκρισε την σύζυγό του μέσα στα αίματα φέρεται να ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας και από εκεί να έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, όπου μετέφερε την 67χρονη σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Περίοικοι της περιοχής δήλωσαν πως είχε προηγηθεί άγριος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού.

Σημειώνεται ακόμα, πως όταν οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του δράστη βρήκαν πάνω της ένα ιδιόχειρο σημείωμα και λίγο πιο δίπλα το μαχαίρι της απόπειρας δολοφονίας.

Στο σημείωμα έγραφε «δεν άντεχα άλλο αυτή τη κατάσταση».

Δείτε εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Δείτε τα βίντεο από τη κάμερα της «Ζούγκλας» στο σπίτι της οδού Λοκρίδος:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, τις μεσημβρινές ώρες, από οικία στην περιοχή της Κυψέλης, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε εφημερεύων νοσοκομείο, γυναίκα με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε νεκρός επί του οδοστρώματος, έμπροσθεν της οικίας.»