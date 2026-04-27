Το σπίτι στην Κυψέλη ήταν η καβάντζα απ’ όπου ξεκινούσε η διανομή των ναρκωτικών. Οι «πελάτες» μπορούσαν να αγοράσουν ό,τι ήθελαν, καθώς ο 28χρονος μπορούσε να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες τους.

Η παράνομη δραστηριότητά του όμως, είχε φτάσει μέχρι τα αυτιά αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Χθες το απόγευμα στήθηκε «καρτέρι» και χωρίς ο 28χρονος να καταλάβει τι του συνέβη, βρέθηκε με χειροπέδες.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι – ορμητήριο, βρήκαν και κατάσχεσαν:

· -523,9- γραμμ. κάνναβης,

· -60- γραμμ. ροζ κοκαΐνης,

· -590- γραμμ. κοκαΐνης,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

· το χρηματικό ποσό των -4.710- ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.