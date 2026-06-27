Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 28χρονο διακινητή ναρκωτικών με ορμητήριο οικία στην Κυψέλη.

Το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, δράστης εντοπίστηκε από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και συνελήφθη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, βρέθηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-16 κιλά και 990,4 γραμμ. κάνναβης,

-24 γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

αντιασφυξιογόνα μάσκα,

-2 βεγγαλικά και

-το χρηματικό ποσό των 1.220 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.