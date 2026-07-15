Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 61χρονο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από παιδική χαρά να αυνανίζεται ενώ στον χώρο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά.

Το αποτρόπαιο συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου, στις 18:40 στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη 25. Σημειώνεται πως ο 61χρονος είναι άστεγος της περιοχής.

Οι πολίτες αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο και να τον συλλάβουν.