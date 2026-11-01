Απροσπέλαστη για τα οχήματα παραμένει αυτή την ώρα η οδός Πρωτέως στην Κυψέλη, καθώς διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, έπειτα από αποκόλληση και πτώση τμήματος κεραμοσκεπής από οίκημα.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών λόγω του κινδύνου τραυματισμού διερχόμενων οδηγών και πεζών. Για λόγους ασφαλείας, η απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων εφαρμόζεται συγκεκριμένα από το ύψος της συμβολής με την οδό Μυτιλήνης.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, για τη ρύθμιση της κίνησης και την εκτροπή της κυκλοφορίας προς παρακείμενες οδούς.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμοδίων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στον δρόμο.