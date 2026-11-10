Ξεκίνησαν οι εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι στα θεμέλια 20 κτηρίων στην Κυψέλη, τα οποία παρουσίασαν φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Οι αυτοψίες άρχισαν από την οδό Σπετσών, με στόχο να εξεταστεί εξονυχιστικά η κατάσταση της θεμελίωσης των πολυκατοικιών και να διαπιστωθεί κατά πόσο απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Το πρόβλημα αγγίζει άμεσα περίπου 200 διαμερίσματα. Εν μέσω έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας, ορισμένοι ένοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους, ενώ άλλοι παραμένουν σε αυτά παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη των ελέγχων.

Στοχευμένες εκσκαφές γύρω από κολώνες κτηρίων

Στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιούνται στοχευμένες εκσκαφές περιμετρικά συγκεκριμένων υποστυλωμάτων (κολωνών), προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση οι τεχνικοί και οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση των κτηρίων θα αξιολογηθεί με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, όπως υπερήχους και σκάνερ υπεδάφους. Λόγω του σημαντικού αριθμού των ακινήτων, η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, ενώ μόνο μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής θα αποφασιστεί το είδος των αναγκαίων στατικών επεμβάσεων.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι της περιοχής απαιτούν διαφάνεια και εγγυήσεις ασφαλείας, ζητώντας: