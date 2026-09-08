Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές, καθώς στην Κυψέλη και συγκεκριμένα στην οδό Μεγίστης βρέθηκαν οστά, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να είναι ανθρώπινα.

Τα οστά τα εντόπισε ένα παιδί, το οποίο έπαιζε στα γηπεδάκια της περιοχής μέσα σε μία σακούλα και κατά τις πρώτες εκτιμήσεις δεν φαίνεται να έχουν κάποιο τραύμα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να προστατευτούν τα ευρήματα και να μην αλλοιωθεί ο χώρος. Τα ευρήματα θα μεταφερθούν σε ανθρωπολόγο σε πρώτη φάση θα . Ακολούθως, οι εργαστηριακές αλλά και οι επιτόπιες εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση των οστών, αλλά και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται.