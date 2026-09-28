Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, μετά τη διέλευση του μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε ενόψει της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 18:00, στην Πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας», και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτήρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων.

Ο Χάρης Δούκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πολυκατοικίες που βρίσκονται πάνω από το σημείο όπου έχει σταματήσει ο μετροπόντικας, σημειώνοντας ότι ενώ οι αρχικοί έλεγχοι τις είχαν κατατάξει σε χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας, στη συνέχεια ορισμένες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» ή ακόμη και «κόκκινες». Όπως είπε, σε κάποιες περιπτώσεις, το ίδιο αποτέλεσμα παραμένει και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καθιστά αναγκαίο τον στατικό έλεγχο και τη λήψη μέτρων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων στάθηκε επίσης στις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του υπουργείου σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων. Όπως ανέφερε, από τη μία πλευρά έχει διατυπωθεί η θέση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, ενώ από την άλλη έχει επισημανθεί ότι «κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά» ότι τα κτήρια είναι ασφαλή.

«Όσο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, τόσο επιτείνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια», ανέφερε, ζητώντας παράλληλα να εξασφαλιστεί, όπου απαιτείται, η προσωρινή διαμονή κατοίκων σε άλλα καταλύματα και να προχωρήσουν άμεσα οι στατικές ενισχύσεις στα κτήρια που παρουσιάζουν προβλήματα.

Ο Δήμαρχος ζήτησε ακόμη να δοθούν στους εμπειρογνώμονες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάσταση των κτηρίων και την εξέλιξη των καθιζήσεων. Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουν δοθεί περιορισμένα δεδομένα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, μετρήσεις καθιζήσεων, ενώ δεν έχουν παραδοθεί όλα τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί για το σύνολο των κτηρίων.

Έθεσε, τέλος, τρεις άμεσες προτεραιότητες: να δοθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα τεχνικά στοιχεία στους εμπειρογνώμονες, να εξασφαλιστεί προσωρινή διαμονή για τους κατοίκους των κτηρίων που παρουσιάζουν προβλήματα και να ξεκινήσουν οι αναγκαίες στατικές ενισχύσεις.

Στο τεχνικό σκέλος της υπόθεσης αναφέρθηκε ο καθηγητής του ΕΜΠ και τεχνικός εμπειρογνώμονας των κατοίκων, Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο οποίος έθεσε και το ζήτημα της πρόσβασης στα τεχνικά δεδομένα του έργου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα στοιχεία ενός δημόσιου έργου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως «ιδιοκτησία» κάποιου φορέα, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους και στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που καλούνται να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης που έχει πραγματοποιηθεί για λογαριασμό των κατοίκων, ο κ. Καλιαμπάκος έκανε λόγο για αστοχία, η οποία, στην ακραία μορφή της, φέρεται να συνδέεται με υπέρβαση έως και τέσσερις φορές των ορίων που είχαν τεθεί από την «Ελληνικό Μετρό».

Και συνέχισε λέγοντας ότι το εύρημα αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά πρέπει να διερευνηθεί εάν υποδεικνύει συστημικό πρόβλημα στην προσέγγιση και τις παραδοχές του έργου. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η ύπαρξη προβλημάτων στον φέροντα οργανισμό κτηρίων, απαιτεί σαφή απάντηση και ως προς την ασφάλεια της παραμονής των κατοίκων σε αυτά.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, έθεσε στο επίκεντρο τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για την κατάσταση των κτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αυτές εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων.

Δήλωσε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγείσες, ενώ υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αφορούν ακόμη το σύνολο των κτηρίων. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δεν έχουν δοθεί όλες οι μελέτες στατικής επάρκειας και οι εκτιμήσεις που έχουν ζητηθεί.

Ο ίδιος αμφισβήτησε, επίσης, την εκδοχή ότι ο μετροπόντικας σταμάτησε όταν ξεπεράστηκαν τα όρια συναγερμού, υποστηρίζοντας ότι υπερβάσεις είχαν καταγραφεί νωρίτερα κατά την πορεία του και ότι μεσολάβησε σημαντική απόσταση μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας του.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ρόκας, επίσης μέλος της Επιτροπής, υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι δεν ζητούν απλώς διαβεβαιώσεις, αλλά «τεκμηρίωση, διαφάνεια και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών». Κάλεσε, μάλιστα, τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο να παραστεί στη συγκέντρωση της 3ης Οκτωβρίου, ώστε, όπως είπε, να διαπιστώσει ο ίδιος την έκταση της κινητοποίησης.

Ο Αλέξανδρος Κουτουλάρης κάλεσε για λογαριασμό της Επιτροπής τους Αθηναίους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της 3ης Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη γειτονιά, αλλά συνολικά την ασφάλεια των κατοίκων στις περιοχές όπου αναπτύσσονται μεγάλα έργα υποδομής.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, συνέδεσε το ζήτημα με την ανάγκη αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου στα μεγάλα έργα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση της Κυψέλης αφορά ευρύτερα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την υποχρέωση των αρμόδιων φορέων να διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις στις πυκνοδομημένες περιοχές της Αθήνας δεν δημιουργούν κινδύνους για τους κατοίκους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ